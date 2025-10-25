Logo

Трамп ће размотрити смањење царина Бразилу

Извор:

СРНА

25.10.2025

18:27

Donald Tramp Predsjednik SAD Amerika
Фото: АТВ

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да ће размотрити смањење царина Бразилу под одговарајућим околностима.

Трамп је говорио у предсједничком авиону, на путу на регионални самит у Малезији.

Он је повећао царине на увоз већине бразилске робе у САД са 10 одсто на 50 одсто почетком августа, повезујући тај потез са оним што је назвао "ловом на вјештице" против бившег предсједника те јужноамеричке земље Жаира Болсонара.

Садашњи предсједник Бразила Луиз Ињасио Лула да Силва рекао је у Куала Лумпуру да је оптимистичан и да ће договор са Трампом бити постигнут.

"Све зависи од разговора, радим са оптимизмом да можемо да пронађемо рјешење", рекао је Лула новинарима.

Доналд Трамп

