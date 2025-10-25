Детаљи драме у Сарајеву: Конобар покушао спријечити мушкарца да изврши суицид

Извор:
Аваз
25.10.2025
18:51
У насељу Нова Отока у Сарајеву данас је извршен суицид скоком с једног хотела.
Како сазнаје портал "Аваза", мушкарац је отишао у кафић који се налази на врху хотела и хтио да изврши суицид, конобар га је покушао спријечити у томе, али није успио.
Из МУП-а КС су кратко потврдили да се према прелиминарним информацијама ради о суициду.
- У 15:00 сати је љекар Хитне помоћи констатовао смрт мушкарца у улици Џемала Биједића. Прелиминарно, ријеч је о самоубиству. Обавијештен је тужилац и полицијски службеници ће обавити увиђај - рекла је за портал "Аваза" портпаролка МУП-а КС Мерсиха Новалић.
