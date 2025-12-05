Меси под знаком питања за Свјетско првенство?

05.12.2025
Лионел Меси, аргентински фудбалер, наговијестио је да можда неће играти на Свјетском првенству сљедеће године у САД, Канади и Мексику. Један од најбољих играча свих времена признао је да још увијек није сигуран каква ће бити његова улога у тиму.
Осмоструки освајач Златне лопте предводио је Аргентину на чело табеле јужноамеричких квалификација, али још увијек није потврдио да ли ће помоћи својој земљи да одбрани титулу из 2022. године.
"Ићи ћу дан по дан. Бићу искрен, трудићу се да будем реалан и да се осјећам добро. Ове године сам се осјећао добро", рекао је 38-годишњи крилни играч у интервјуу за "ЕСПН Аргентина".
Заједно са Португалцем Кристијаном Роналдом, могао би да забиљежи рекордно шесто учешће на Свјетском првенству. О томе какву би улогу могао да има на Свјетском првенству сљедеће године, Меси наводно редовно разговара са селектором Лионелом Скалонијем.
"Увијек ми говори да би ме желио на било којој позицији коју ми додијеле. Имамо веома повјерљив однос и можемо да разговарамо о свему", додао је Меси.
