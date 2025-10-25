Русија већ преусмјерила енергенте на исток и југ

Извор:
Русија је већ остварила стратешки циљ преусмјеравања испорука гаса, нафте, нафтних деривата и угља са запада на исток и југ, изјавио је руски министар енергетике Сергеј Цивиљов.
"Стратешки циљ преусмјеравања испорука гаса, нафте, нафтних деривата и угља на исток и југ већ је постигнут", рекао је Цивиљов агенцији ТАСС.
Раније је замјеник премијера Александар Новак изјавио да је Русија успјешно преусмјерила извоз енергије у пријатељске земље.
Удио ових земаља у испорукама нафте достигао је 94 одсто, док је удио испорука земљама азијско-пацифичке регије достигао 81 одсто.
Према подацима за државни програм Руске Федерације "Енергетски развој", удио земаља азијско-пацифичке регије у укупном извозу енергије Русије достићи ће 69 одсто у 2027. години, у односу на 49 одсто током 2024. године.
