Русија већ преусмјерила енергенте на исток и југ

Извор:

СРНА

25.10.2025

20:17

Коментари:

Ruska zastava
Фото: Pixabay

Русија је већ остварила стратешки циљ преусмјеравања испорука гаса, нафте, нафтних деривата и угља са запада на исток и југ, изјавио је руски министар енергетике Сергеј Цивиљов.

"Стратешки циљ преусмјеравања испорука гаса, нафте, нафтних деривата и угља на исток и југ већ је постигнут", рекао је Цивиљов агенцији ТАСС.

Раније је замјеник премијера Александар Новак изјавио да је Русија успјешно преусмјерила извоз енергије у пријатељске земље.

Кромпир

Свијет

Пољопривредник изгубио 150 тона кромпира због лажне објаве на друштвеним мрежама

Удио ових земаља у испорукама нафте достигао је 94 одсто, док је удио испорука земљама азијско-пацифичке регије достигао 81 одсто.

Према подацима за државни програм Руске Федерације "Енергетски развој", удио земаља азијско-пацифичке регије у укупном извозу енергије Русије достићи ће 69 одсто у 2027. години, у односу на 49 одсто током 2024. године.

Тагови:

energetika

Русија

