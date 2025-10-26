Путин: Завршено тестирање "буревестника"

Извор:
Sputnjik
26.10.2025
08:07
Коментари:0
Русија је ове недјеље тестирала напредно оружје током војних вјежби нуклеарних снага, рекао је руски лидер Владимир Путин.
Како је истакао, завршена су тестирања ракете "буревестник".
"Ове недјеље Оружане снаге Русије извеле су вјежбе стратешких офанзивних снага, током којих су изведена борбена лансирања свих компоненти стратешких нуклеарних снага Руске Федерације, као и тестирање перспективних модела наоружања", рекао је он током састанка са командантима групација укључених у Специјалну војну операцију.
Како је истакао, завршена си тестирања ракете "буревестник".
Крстареће ракете "буревестник" са нуклеарном, енергетском главом - јединствене су у свијету. Руски лидер је наложио да се утврде могући начини употребе ове ракете.
Хроника
Илегални таксиста из Србије сударио се са бечком полицијом
Ракета је показала домет од 14.000 километара током тестирања 21. октобра, и то није граница, појаснио је начелник генералштаба руске војске Валериј Герасимов.
Према његовим ријечима, ова ракета је показала способност да избјегне системе противракетне одбране.
Руске нуклеарне снаге одвраћања налазе се на највишем нивоу - превазилазе ниво других нуклеарних држава, објаснио је руски лидер, пише Спутњик.
Хроника
5 ч0
Свијет
5 ч0
Друштво
5 ч0
Регион
16 ч0
Најновије
Најчитаније
13
28
13
24
13
22
13
18
13
13
Тренутно на програму