Илегални таксиста из Србије сударио се са бечком полицијом

26.10.2025

08:01

Илегални таксиста из Србије сударио се са бечком полицијом
Фото: Pexels

Полицајци на дужности, њих двојица, лакше су повријеђени након што је у њих ударио таксиста из Србије, који је, по његову несрећу, радио без дозволе за таксирање у Бечу.

Све се десило у бечком Леополдштату када се у полицијски патролни аутомобил забио таксиста.

"Полицајци су били на дужности у Нордбанштрасе када је таксиста, укључујући се у саобраћај, изненада скренуо на средину пута. Полицајац, који је био за воланом покушао је да скрене, али није успио да избјегне судар“, рекла је портпаролка полиције Ана Гут.

Полицијски аутомобил је одбачен на травнату површину, ударио у дрво и зауставио се тек након неколико метара. Оба полицајца су задобила неколико лакших повреда. Добили су хитну медицинску помоћ, а затим су превезени у болницу.

Таксиста, Србин за којег је тек касније утврђено да нема такси дозволу, и његов путник такође су задобили лакше повреде, према полицијским подацима. Сви су, у међувремену, пуштени на кућно лијечење. Истражна екипа бечке полиције за саобраћајне незгоде, која је спровела истрагу, касније је утврдила да 28-годишњи таксиста није имао такси дозволу те ће против њега бити поднесено више пријава, пишу Независне.

