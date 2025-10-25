Logo

Хорор: У породичној кући пронађена три тијела

Извор:

Индекс

25.10.2025

21:49

Коментари:

0
Хорор: У породичној кући пронађена три тијела
Фото: Принтскрин/Јутјуб

У породичној кући у њемачком граду Солмсу, у савезној покрајини Хесен, данас послијеподне полиција и спасилачке службе пронашли су три тијела.

Једна особа с тешким повредама превезена је у болницу, пише Билд.

Према првим информацијама, полиција је око 11 сати ујутро запримила више хитних позива.

Свједоци су јавили о повријеђеној особи која се налазила у дворишту куће у градској четврти Ниедербиел.

По доласку на мјесто догађаја, полицијске патроле затекле су особу с повредама главе, коју су спасилачке службе одмах превезле у најближу болницу.

Унутар куће пронађена су тијела три особе.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Хроника

Хапшење по потјерници Интерпола: Србин "пао" док су му прегледали пасош

Љекар хитне помоћи могао је само потврдити њихову смрт.

Околности овог догађаја још су потпуно нејасне.

Идентитет, пол и међусобни односи жртава за сада нису познати, а државно тужилаштво и полиција покренули су детаљну истрагу како би утврдили узрок смрти.

Из полиције су поручили како није постојала опасност за ширу јавност, преноси Индекс.

Подијели:

Тагови:

Њемачка

пронађена тијела

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Lisice zatvor pritvor

Хроника

Хапшење по потјерници Интерпола: Србин "пао" док су му прегледали пасош

1 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Састанак са Путином само уз договор о Украјини

2 ч

0
Sat, pomjeranje sata, jesen

Друштво

Спаваћемо дуже: Ноћас враћамо казаљке један сат уназад

2 ч

0
Стигао ураган: Мелиса уништава све пред собом, најгоре тек долази

Свијет

Стигао ураган: Мелиса уништава све пред собом, најгоре тек долази

2 ч

0

Више из рубрике

Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Састанак са Путином само уз договор о Украјини

2 ч

0
Стигао ураган: Мелиса уништава све пред собом, најгоре тек долази

Свијет

Стигао ураган: Мелиса уништава све пред собом, најгоре тек долази

2 ч

0
"Француска се суочава са постепеним гушењем"

Свијет

"Француска се суочава са постепеним гушењем"

2 ч

0
Ухапшен један од најтраженијих бјегунаца на свијету

Свијет

Ухапшен један од најтраженијих бјегунаца на свијету

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

53

Штрбац: Процес суочавања хрватског друштва са прошлошћу трајаће јако дуго

21

49

Хорор: У породичној кући пронађена три тијела

21

46

Хапшење по потјерници Интерпола: Србин "пао" док су му прегледали пасош

21

39

Трамп: Састанак са Путином само уз договор о Украјини

21

35

Спаваћемо дуже: Ноћас враћамо казаљке један сат уназад

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner