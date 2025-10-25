Хорор: У породичној кући пронађена три тијела

Извор:
25.10.2025
21:49
Коментари:0
У породичној кући у њемачком граду Солмсу, у савезној покрајини Хесен, данас послијеподне полиција и спасилачке службе пронашли су три тијела.
Једна особа с тешким повредама превезена је у болницу, пише Билд.
Према првим информацијама, полиција је око 11 сати ујутро запримила више хитних позива.
Свједоци су јавили о повријеђеној особи која се налазила у дворишту куће у градској четврти Ниедербиел.
По доласку на мјесто догађаја, полицијске патроле затекле су особу с повредама главе, коју су спасилачке службе одмах превезле у најближу болницу.
Унутар куће пронађена су тијела три особе.
Љекар хитне помоћи могао је само потврдити њихову смрт.
Околности овог догађаја још су потпуно нејасне.
Идентитет, пол и међусобни односи жртава за сада нису познати, а државно тужилаштво и полиција покренули су детаљну истрагу како би утврдили узрок смрти.
Из полиције су поручили како није постојала опасност за ширу јавност, преноси Индекс.
