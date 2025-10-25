Logo

Ухапшен један од најтраженијих бјегунаца на свијету

25.10.2025

Фото: Printscreen/X/Crime Intel

Један од најтраженијих свјетских бјегунаца, кинески држављанин Зи Донг Занг, поновно је ухапшен након смјелог бијега.

Он је изручен Сједињеним Америчким Државама гдје га чекају тешке оптужбе за трговину дрогом и прање новца.

Кубанска влада потврдила је јуче касно навече да га је предала мексичким властима, након чега је услиједило његово коначно изручење САД, пише Би-би-си.

Ко је "Брат Ванг"?

Зи Донг Занг, познат и под надимцима Брат Ванг, Панчо и ХеХе, према америчком Министарству правосуђа, организовао је огромну међународну мрежу за трговину фентанилом и прање новца која се протезала од Кине, преко Мексика, до САД.

Амерички тужиоци и мексичко државно тужилаштво сматрају га кључним играчем у глобалној трговини дрогом.

Тврде да је опрао милионе долара за злогласне картеле Синалоа и Јалиско - нова генерација (ЦЈНГ).

"Брат Ванг може се сматрати кључном везом између мексичких картела и кинеских хемијских компанија у набави прекурсорских хемикалија за фентанил", рекао је бивши агент ДЕА-е Мике Вигил.

Додао је да је био кључан и у претварању новца од дроге у криптовалуте. Ако буде осуђен, Зханга вјеројатно чека иста судбина као и друге наркобосове попут Јоакуина "Ел Капа" Гузмана - доживотни затвор у строго чуваном америчком затвору.

Филмски бијег и срећна околност

Но, прича о томе како је "Брат Ванг" уопште завршио у Хавани је невјероватна. Све је почело бијегом из кућног притвора у Мексико Ситију, наводно кроз рупу у зиду, након чега је приватним авионом побјегао на Кубу у неуспјешном покушају да се домогне Русије.

Зханг је први пут ухапшен у Мексико Ситију у октобру 2024. године. Иако је испрва био у затвору максималне сигурности, судија му је одобрио кућни притвор, одлуку коју је мексичка предсједница Kлаудиа Сеинбаум назвала "скандалозном".

Неуспјели долазак у Русију

По доласку на Кубу у јулу ове године, Занг је планирао отићи у земљу која нема споразум о изручењу са САД.

Успио је обезбиједити мјесто на директном лету из Хаване за Москву користећи лажне документе.

Међутим, лажни документи нису прошли провјеру руских имиграцијских власти.

Наводно не схватајући у потпуности кога држе, Руси су га након кратког задржавања једноставно вратили на Кубу.

При другом слијетању у Хавану, кубанске службе сигурности већ су знале његов прави идентитет.

Безбједносни аналитичари вјерују да су га власти на Куби држале неколико мјесеци како би га детаљно испитали прије него што су га послале назад у Мексико. Мексички секретар за јавну безбједност, Омар Харфуцх, брзо се захвалио Куби на сарадњи, која је Мексико поштедјела срамоте због још једног одбјеглог високопрофилног затвореника.

Политичка позадина и сарадња

Као и увијек након хапшења великог наркобоса, поставља се питање хоће ли његово уклањање утицати на глобалну трговину дрогом. Према Вигилу, то је питање можда и беспредметно јер је Зханг већ годину дана био изван игре - у затвору, кућном притвору или бијегу.

"То заправо неће имати утицаја јер картели већ имају појединце који раде за њих и који могу почети замјењивати Брата Ванга", рекао је Вигил. "Чак ни у случају Ел Чапа Гузмана, који је био много већа фигура, то није имало утицаја на глобалну трговину дрогом", тврди он.

Изручење долази у вријеме појачаног притиска америчког предсједника Доналда Трампа на мексичку предсједницу Схеинбаум да учини више у борби против трговине фентанилом.

Администрација Клаудије Схеинбаум одговорила је значајним повећањем запљена дроге и изручењем десетина чланова картела у САД, укључујући и звучна имена попут Рафаела Цара Куинтера, траженог због убиства агента ДЕА-е 1985. године, преноси Индекс.

