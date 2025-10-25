Вјерио се Саша Ковачевић

Извор:
Агенције
25.10.2025
20:25
Коментари:0
Познати пјевач Саша Ковачевић, на одушевљење својих пратиоца, објавио је на друштвеним мрежама да се вјерио.
Медији наводе да су се Саша и његова партнерка Зорана Тасовац вјерили након десет година везе. "Моје си данас, моје си сутра", написао је Саша.
Саша је клекнуо и извадио прстен, а објаву су коментарисале многе познате личности, између осталих и Сашине колегинице Наташа Беквалац, Милица Тодоровић, Јелена Томашевић.
Друштво
Тешка година диже и цијену зимнице
Лајк на видео је поред осталих ставио је и наш најбољи тенисер Новак Ђоковић.
Најновије
Најчитаније
21
53
21
49
21
46
21
39
21
35
Тренутно на програму