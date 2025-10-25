Logo

Вјерио се Саша Ковачевић

25.10.2025

20:25

Вјерио се Саша Ковачевић
Фото: Printscreen/Youtube/Saša Kovačević

Познати пјевач Саша Ковачевић, на одушевљење својих пратиоца, објавио је на друштвеним мрежама да се вјерио.

Медији наводе да су се Саша и његова партнерка Зорана Тасовац вјерили након десет година везе. "Моје си данас, моје си сутра", написао је Саша.

Саша је клекнуо и извадио прстен, а објаву су коментарисале многе познате личности, између осталих и Сашине колегинице Наташа Беквалац, Милица Тодоровић, Јелена Томашевић.

Зимница-04092025

Друштво

Тешка година диже и цијену зимнице

Лајк на видео је поред осталих ставио је и наш најбољи тенисер Новак Ђоковић.

