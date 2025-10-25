Logo

Објављени коначни резултати: Српска листа побједила у девет од десет општина

Извор:

СРНА

25.10.2025

20:30

Фото: Танјуг/АП

Централна изборна комисија (ЦИК) у Приштини објавила је данас коначне резултате локалних избора за градоначелнике у 35 општина на Косову и Метохији.

Резултати избора одржаних 12. октобра нису објављени за Приштину, Јуник и Мамушу, јер се још разматрају уложене жалбе.

Српска листа је на изборима за градоначелнике побједила у девет од 10 општина са српском већином - Звечану, Лепосавићу, Зубином Потоку, сјеверном дијелу Косовске Митровице, Грачаници, Штрпцу, Ранилугу, Новом Брду и Партешу, док ће у Клокоту њен кандидат ићи у други круг избора 9. новембра.

Други круг локалних избора биће одржан у Ђаковици, Гњилану, Драгашу, Качанику, Клини, Косову Пољу, Јужној Митровици, Обилићу, Ораховцу, Пећи, Приштини, Призрену, Сувој Реци, Витини, Вучитрну, Јунику, Мамуши и Клокоту.

Косово и Метохија

izbori

srpska lista

