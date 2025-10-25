Logo

Црвене крабе преплавиле улице Аустралије

25.10.2025

20:28

Црвене крабе преплавиле улице Аустралије
Фото: Unsplash

Десетине милиона црвених краба започеле су годишњу миграцију током које пролазе улицама и вртовима на аустралијском Божићњем острву, селећи се према Индијском океану, преносе данас медији.

Њихова годишња одисеја почела је љетњим кишама на јужној хемисфери током викенда 18. и 19. октобра.

Очекује се да ће до 100 милиона краба напустити своја шумска склоништа и доћи до обале океана, гдје се размножавају.

Локални становници острва, којих има 1.200, труде се да рашчисте улице и путеве што више могу пред овом најездом црвених зглавкара.

Мјештани острва, које је добило надимак “Галапагос Индијског океана”, користе грабуље и друга помагала како би очистили своје баште и помогли крабама на њиховом путу, преноси "Фигаро".

“Неки људи можда мисле да су крабе напаст, али већина нас сматра да је привилегија што можемо да присуствујемо оваквом искуству”, казала је званичница Националног парка на Божићњем острву, Алексија Јанковски. Она је указала да је територија острва дом 200 милиона ендемске врсте краба познате и под називом Гецарцоидеа наталис. На обали океана, женке крабе легу јаја која потом пуштају у океан током плиме 14. или 15. новембра.

Потом младунци проводе мјесец дана ношени морским струјама у виду ларви, да би се потом као младе крабе вратили на острво.

Аустралија

