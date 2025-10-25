Logo

"Француска се суочава са постепеним гушењем"

Извор:

СРНА

25.10.2025

20:50

Коментари:

0
"Француска се суочава са постепеним гушењем"
Фото: Atypeek Dgn/Pexels

Француска се суочава са постепеним гушењем усљед раста дуга и великог буџетског дефицита, који тренутно износи 5,4 одсто бруто друштвеног производа (БДП), изјавио је гувернер Централне банке Француске Франсоа Вилерој де Гало.

"Наша земља се не суочава са банкротом, већ са постепеним гушењем. Прије свега, то су све веће каматне стопе на јавни дуг, које су 2020. године износиле 30 милијарди евра годишње, а до краја деценије ће премашити 100 милијарди евра", рекао је Де Гало.

Он је додао да ће, у ланчаној реакцији, поскупјети кредити за домаћинства и предузећа.

"И што је најважније, све већи терет дуга преносимо на своју дјецу и унуке", рекао је гувернер листу "Кроа".

Зи Донг Занг

Свијет

Ухапшен један од најтраженијих бјегунаца на свијету

Де Гало је изјавио да политичка и буџетска неизвјесност негативно утичу на француску економију и да би економски раст могао да се успори на 0,7 одсто ове године.

"Поред тога, буџетски проблеми поткопавају кредибилитет Француске на међународној сцени и покрећу озбиљна питања међу њеним партнерима", додао је гувернер.

Он је нагласио да буџетски дефицит треба смањити на најмање 4,8 одсто БДП-а до 2026. године да би се постигао циљ од три одсто до 2029. године.

Подијели:

Тагови:

Француска

dugovi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ухапшен један од најтраженијих бјегунаца на свијету

Свијет

Ухапшен један од најтраженијих бјегунаца на свијету

2 ч

0
Објављени коначни резултати: Српска листа побједила у девет од десет општина

Србија

Објављени коначни резултати: Српска листа побједила у девет од десет општина

3 ч

0
Црвене крабе преплавиле улице Аустралије

Занимљивости

Црвене крабе преплавиле улице Аустралије

3 ч

0
Вјерио се Саша Ковачевић

Сцена

Вјерио се Саша Ковачевић

3 ч

0

Више из рубрике

Ухапшен један од најтраженијих бјегунаца на свијету

Свијет

Ухапшен један од најтраженијих бјегунаца на свијету

2 ч

0
Ruska zastava

Свијет

Русија већ преусмјерила енергенте на исток и југ

3 ч

0
Пољопривредник изгубио 150 тона кромпира због лажне објаве на друштвеним мрежама

Свијет

Пољопривредник изгубио 150 тона кромпира због лажне објаве на друштвеним мрежама

3 ч

0
Donald Tramp Predsjednik SAD Amerika

Свијет

Трамп ће размотрити смањење царина Бразилу

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

53

Штрбац: Процес суочавања хрватског друштва са прошлошћу трајаће јако дуго

21

49

Хорор: У породичној кући пронађена три тијела

21

46

Хапшење по потјерници Интерпола: Србин "пао" док су му прегледали пасош

21

39

Трамп: Састанак са Путином само уз договор о Украјини

21

35

Спаваћемо дуже: Ноћас враћамо казаљке један сат уназад

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner