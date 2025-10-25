Извор:
25.10.2025
Француска се суочава са постепеним гушењем усљед раста дуга и великог буџетског дефицита, који тренутно износи 5,4 одсто бруто друштвеног производа (БДП), изјавио је гувернер Централне банке Француске Франсоа Вилерој де Гало.
"Наша земља се не суочава са банкротом, већ са постепеним гушењем. Прије свега, то су све веће каматне стопе на јавни дуг, које су 2020. године износиле 30 милијарди евра годишње, а до краја деценије ће премашити 100 милијарди евра", рекао је Де Гало.
Он је додао да ће, у ланчаној реакцији, поскупјети кредити за домаћинства и предузећа.
"И што је најважније, све већи терет дуга преносимо на своју дјецу и унуке", рекао је гувернер листу "Кроа".
Де Гало је изјавио да политичка и буџетска неизвјесност негативно утичу на француску економију и да би економски раст могао да се успори на 0,7 одсто ове године.
"Поред тога, буџетски проблеми поткопавају кредибилитет Француске на међународној сцени и покрећу озбиљна питања међу њеним партнерима", додао је гувернер.
Он је нагласио да буџетски дефицит треба смањити на најмање 4,8 одсто БДП-а до 2026. године да би се постигао циљ од три одсто до 2029. године.
