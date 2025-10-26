Logo

Шеранић у Угљевику: Дом здравља стабилан, посветићемо се проблемима Центра за социјални рад

Шеранић у Угљевику: Дом здравља стабилан, посветићемо се проблемима Центра за социјални рад
Фото: Уступљена фотографија

Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић рекао је данас у Угљевику да Дом здравља у овој локалној заједници функционише без проблема, те да ће у наредном периоду пажња бити посвећена повећању капацитета хитне медицинске помоћи.

Шеранић је подсјетио да је у претходном периоду много урађено на рјешавању финансијског стања у Дому здравља, као и да је Влада обезбиједила више од три милиона КМ на име дуговања за порезе и доприносе, те заостатке према радницима.

"Драго ми је чути да је Дом здравља данас потпуно финансијски стабилна установа која функционише на трезору општине", рекао је Шеранић након састанка са руководством општине Угљевик, Дома здравља и центра за социјални рад.

Ресорни министар је навео да је на састанку било ријечи о одређеним питањима везано за проширивање капацитета хитне медицинске помоћи, као и за обезбјеђивање гријања Дома здравља у случају да не ради Термоелектране Угљевик.

Шеранић је нагласио да је непријатно изненађен стањем у Центру за социјални рад.

Саобраћајна несрећа у Београду

Хроника

Вјештак о несрећи у којој је страдала трочлана породица: Оволика казна пријети возачу

"Оно што ми је било неприхватљиво да чујем јесте да се током мандата претходне власти у Угљевику дешавало да се не исплаћује накнада за туђу његу и помоћ, а 50 одсто тих средстава долази из буџета Републике Српске", рекао је Шеранић новинарима.

Неприхватљиво је, додао је он, да буџет обезбјеђује средства за најугроженије грађане, а да општина та средства задржи или преусмјери у друге сврхе.

"Директор Центра за социјални рад ће имати пуну подршку Министарства здравља и социјалне заштите да овдје ријеши кључне проблеме, међу којима је и број радника. Центар има 19 радника, од којих пет стручних, а остали раде у администрацији и рачуноводству, што је неприхватљиво", нагласио је Шеранић.

Шеранић је навео и да је потребно ријешити питање самог смјештаја Центра за социјални рад.

