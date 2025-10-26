Ово је трочлана породица која је погинула у тешкој несрећи: Страдали на лицу мјеста

Извор:
Полицајац Бојан Ж. (43), његова супруга Д. К. (38) и њихов деветогодишњи син погинули су ноћас у језивој саобраћајној несрећи на Новом Београду код насеља West 65, када је на њих "аудијем" налетио Н. Ђ. (24) под дејством алкохола.
Како се види на снимку саобраћајне несреће са надзорне камере, аутомобил марке “хјундаи” у којем је била трочлана породица је скретао када је право на њих, са бочне стране, налетио “ауди”.
Од силине ударца, “хјундаи” је ударио у семафор и потом се зауставио.
На друштвеним мрежама је објављено да је Бојан радио као саобраћајни полицајац.
Возила су, након несреће, у потпуности уништена, а на “аудију” су активирани и ваздушни јастуци.
Како тврде очевици, мушкарац (24) је прошао на црвено свјетло и директно је ударио у аутомобил у којем се налазила породица. Цијела породица је погинула на лицу мјеста.
– Видио сам свашта, али ово је нешто најјезивије до сада – рекао је потресени очевидац.
Министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је да је ноћас око 00.50 часова, у улици Омладинских бригада у Новом Београду, дошло до судара два аутомобила, марке “ауди” и “хјундаи”, у којем су три особе смртно страдале.
– Возач „аудија“ Н. Ђ. (24), држављанина БиХ, ухапшен је због постојања основа сумње да је починио кривично дјело тешка дјела против безбједности јавног саобраћаја. Утврђено је да је управљао возилом под дејством алкохола у организму од 1,17 промила – рекао је министар Дачић.
