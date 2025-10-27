Logo

Ваздушни саобраћај у колапсу: Више од 8.000 летова отказано широм САД-а

27.10.2025

11:03

Ваздушни саобраћај у колапсу: Више од 8.000 летова отказано широм САД-а
Фото: Pixabay

Више од 8.000 летова одгођено је у недјељу широм САД-а јер су изостанци с посла контролора лета, због проблема с буџетским финансирањем њихових плата, наставили ометати амерички ваздушни промет, а финансијска блокада савезне управе ушла је у 26. дан.

Амерички министар саобраћаја Шон Дафи рекао је да је Савезна управа за ваздухопловство у суботу имала проблема с особљем контроле ваздушног промета на 22 локације те је додао да се очекује да ће додатни изостанци с посла контролора који другдје траже плаћени посао довести до још већих кашњења и отказивања летова у надолазећим данима.

GORAN-SELAK-140925

Градови и општине

Селак: Задовољавајући ниво безбједности у КПЗ Добој

Према ФлигхтАwареу, веб страници за праћење летова, до 23.00 сата по источном америчком времену у недјељу било је више од 8.000 кашњења летова у САД-у, што је пораст у односу на око 5.300 у суботу.

Кашњења летова су изнад просјека откако је 1. октобра престао радити дио државне управе због непостизања договора о буџетском финансирању у Конгресу.

Staša Košarac

БиХ

Кошарац: Сарајево је ''блажено'' у безграничном незнању

Око 13.000 контролора ваздушног промета и око 50.000 службеника Управе за сигурност саобраћаја морали би радити, иако не примају плату током буџетског вакуума, наводи "Пословни".

