Моћна молитва Светој Петки - вјерује се да доноси чуда

27.10.2025

10:53

Моћна молитва Светој Петки - вјерује се да доноси чуда

Српска православна црква и њени вјерници данас 27. октобра обиљежавају велики празник посвећен Преподобној мати Параскеви, а многи не знају за чудотворну молитву коју треба изговорити баш данас.

Света Петка, која се слави на дан њене смрти, на икони се представља у монашкој одори, држећи у руци часни крст. Преподобна Мати Параскева обично тјеши и блажи вјернике ако јој указују поштовање и посјећују њену цркву.

Друштво

Да ли се на крсну славу иде на гробље, ево шта каже црква, а шта обичај

Такође, вјерује се да је Света Петка женски празник, па се овој светици обраћају жене свих вјера и нација.

Међутим, постоји једна молитва посвећена Светој Петки за коју су се сматра да има изузетну моћ, да доноси здравље и благостање, као и да ова светитељка је чује онда када је вјерник изговори.

Молитва

"Света Петко, Божја светитељко, моли Бога за нас.

Удостојила си се гледања лица Божјега, као чедо нашег народа, славна Петко светитељко, па имамо слободу да теби говоримо, сродници нашој, и тебе молимо за спасење душа наших.

Слава си и похвала Београду, гдје твоја чудотворна вода привлачи мноштво вјерника, даје слијепима вид, узетима здравље, малаксалима снагу, и свима бодрост и радост, Христова дјевице, наша помоћнице.

Буди и надаље стража нашем граду и чувар нашег народа. Утврди нас у вјери, помози праведнима, подигни тужне и невољне, а нашим родитељима, браћи и дјеци измоли вјечни покој и спасење.

Кина-застава

Свијет

Кина забрањује "лажне стручњаке": Инфлуенсери више не могу да глуме експерте

Свима помози, а мени не одмози. Добре у добру сложи и свако им добро умножи.

Да се кроз тебе прослави Бог у Тројици, сада и увијек и у векове векова.

Амин".

Према народном сановнику, кад се Света Петка јави у сну, особу која ју је сањала очекују велике животне промјене.

