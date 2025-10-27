Ево гдје се данас очекују падавине

Извор:
АТВ
27.10.2025
08:43
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ данас ће бити сунчаније уз умјерену облачност.
Касније послије подне на сјеверу ће доћи до новог наоблачења са кишом, која ће се током наредне ноћи премјештати ка југу и истоку, саопштено је из Рерпубличког хидрометеоролошког завода.
Здравље
Једна кашичица чини чуда: Ево шта се дешава у организму ако сваки дан конзумирамо мед
Максимална температура ваздуха биће од 12 до 17, у вишим предјелима од осам степени Целзијусових.
Дуваће слаб и промјенљив вјетар, поподне и увече умјерен, понегдје и јак.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, јутрос је умјерено до претежно облачно са слабом кишиом понегдје.
Економија
Почеле зимске тарифе струје - ево када је јефтина
Температура ваздуха измерена у 8.00 часова: Хан Пијесак два, Соколац три, Калиновик, Чемерно и Дринић пет, Гацко шест, Приједор, Мркоњић Град, Шипово, Сребреница, Рудо и Бихаћ седам, Вишеград, Фоча, Нови Град, Србац, Рибник и Тузла осам, Бањалука, Бијељина и Зворник и Зеница Девет девет, Добој, Требиње, Билећа и Брчко 10, те Мостар 12 степени Целзијусових.
Хроника
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Савјети
3 ч0
Савјети
3 ч0
Најновије
Најчитаније
11
40
11
37
11
37
11
34
11
32
Тренутно на програму