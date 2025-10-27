Logo

Ево гдје се данас очекују падавине

Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ данас ће бити сунчаније уз умјерену облачност.

Касније послије подне на сјеверу ће доћи до новог наоблачења са кишом, која ће се током наредне ноћи премјештати ка југу и истоку, саопштено је из Рерпубличког хидрометеоролошког завода.

Мед

Здравље

Једна кашичица чини чуда: Ево шта се дешава у организму ако сваки дан конзумирамо мед

Максимална температура ваздуха биће од 12 до 17, у вишим предјелима од осам степени Целзијусових.

Дуваће слаб и промјенљив вјетар, поподне и увече умјерен, понегдје и јак.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, јутрос је умјерено до претежно облачно са слабом кишиом понегдје.

струја-сат

Економија

Почеле зимске тарифе струје - ево када је јефтина

Температура ваздуха измерена у 8.00 часова: Хан Пијесак два, Соколац три, Калиновик, Чемерно и Дринић пет, Гацко шест, Приједор, Мркоњић Град, Шипово, Сребреница, Рудо и Бихаћ седам, Вишеград, Фоча, Нови Град, Србац, Рибник и Тузла осам, Бањалука, Бијељина и Зворник и Зеница Девет девет, Добој, Требиње, Билећа и Брчко 10, те Мостар 12 степени Целзијусових.

Временска прогноза

