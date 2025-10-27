Објављен снимак стравичне несреће у Београду

27.10.2025
На друштвеним мрежама објављен је видео стравичне саобраћајне несреће која се ноћас догодила у Београду, у којој је живот изгубила цијела породица. Погинули су отац, мајка и њихово дијете.
До несреће је дошло на углу улица Хероја са Кошара и Омладинских бригада, код куле Вест 65, око један сат послије поноћи. Према информацијама полиције, возач који је скривио несрећу био је под дејством алкохола за воланом аудија, прошао је кроз црвено и забио се у хјундаи у коме се налазила страдала породица.
Возач осумњичен за изазивање несреће ухапшен је и задржан у полицији. У питању је држављанин БиХ Никола Ђ. (24), који је такође возио аутомобил регистрован у БиХ, пишу Независне.
