Logo

Објављен снимак стравичне несреће у Београду

27.10.2025

08:35

Коментари:

0
Објављен снимак стравичне несреће у Београду
Фото: Printscreen/Instagram/192_rs

На друштвеним мрежама објављен је видео стравичне саобраћајне несреће која се ноћас догодила у Београду, у којој је живот изгубила цијела породица. Погинули су отац, мајка и њихово дијете.

До несреће је дошло на углу улица Хероја са Кошара и Омладинских бригада, код куле Вест 65, око један сат послије поноћи. Према информацијама полиције, возач који је скривио несрећу био је под дејством алкохола за воланом аудија, прошао је кроз црвено и забио се у хјундаи у коме се налазила страдала породица.

Шулић-Денис-09112025

Република Српска

Шулић: Република Српска регионални центар за конференције попут Самита трговине

Возач осумњичен за изазивање несреће ухапшен је и задржан у полицији. У питању је држављанин БиХ Никола Ђ. (24), који је такође возио аутомобил регистрован у БиХ, пишу Независне.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

Београд

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Денис Шулић, министар трговине и туризма

Република Српска

Шулић: Република Српска регионални центар за конференције попут Самита трговине

3 ч

0
Баклава без кора с орасима и јогуртом: Сочнија од оригиналне, а зачас готова

Савјети

Баклава без кора с орасима и јогуртом: Сочнија од оригиналне, а зачас готова

3 ч

0
Смрдибуба

Савјети

Природни спреј против смрдибуба отјераће ове инсекте заувијек

3 ч

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Свијет

Увели нова правила на пумпама - тиче се цигарета

3 ч

0

Више из рубрике

Аутобус превоз

Хроника

Дјевојчица испала из аутобуса и повриједила главу

3 ч

1
Возач из БиХ који је усмртио трочлану породицу био и под дејством наркотика

Хроника

Возач из БиХ који је усмртио трочлану породицу био и под дејством наркотика

4 ч

0
Након девет мјесеци: Случај претученог дјечака у Требињу без помака

Хроника

Након девет мјесеци: Случај претученог дјечака у Требињу без помака

16 ч

0
Појавио се нови видео несреће: "Дјевојке из аутомобила побјегле с лица мјеста"

Хроника

Појавио се нови видео несреће: "Дјевојке из аутомобила побјегле с лица мјеста"

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

40

Социјални партнери договорили - најнижа нето плата у Српској 1.000 КМ

11

37

Ковић: Дехристијанизација Европе почела у БиХ и на Косову и Метохији

11

37

Нуди се одлична прилика за зараду, јављају се и пензионери

11

34

Бањалучанин возио пијан са 4,09 промила алкохола

11

32

Драма у Бањалуци: Пријетио па ударио човјека аутом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner