Кина забрањује "лажне стручњаке": Инфлуенсери више не могу да глуме експерте

27.10.2025
10:49
Кина је увела нова правила усмјерена на инфлуенсере на друштвеним мрежама који дијеле стручна знања на интернету. Прописи које је донијела Управа за сајбер простор Кине (ЦАЦ) захтијевају да свако ко говори о областима као што су медицина, финансије, право или образовање докаже да је квалификован за то.
Инфлуенсери сада морају да пруже доказ о формалној обуци, релевантној универзитетској дипломи или потврђеном професионалном искуству прије него што објаве савјете или анализе. Ова мера дио је ширег напора Пекинга да појача надзор над дигиталним садржајем и сузбије ширење дезинформација на популарним платформама.
Директива ЦАЦ-а уводи нову обавезу за креаторе садржаја да докажу аутентичност свог знања. Инфлуенсери који не испуне ове захтјеве могли би изгубити могућност да објављују садржаје у одређеним областима.
Прописи су посебно усмјерени на садржаје који пружају савјете, што одражава забринутост власти због нетачних или обмањујућих информација које се брзо шире интернетом. Пекинг тврди да о професионалним темама треба да говоре само они који могу да поткрепе своје тврдње стварним квалификацијама.
Велике платформе сада су одговорне за провјеру идентитета и квалификација корисника прије него што им дозволе да објављују стручне коментаре. Ове компаније морају да обезбиједе усклађеност са стандардима верификације које прописује ЦАЦ.
Непоштовање нових правила може довести до озбиљних посљедица, укључујући суспензију налога, трајне забране или новчане казне до 100.000 јуана (око 14.000 америчких долара). На овај начин платформе практично постају први ниво регулатора у оквиру кинеске контроле онлајн садржаја.
Власти тврде да су нова правила осмишљена да заштите јавност обезбјеђивањем да онлјан савјети долазе од веродостојних извора. Циљ је да се смањи ризик од дезинформација које могу довести кориснике у заблуду или им нанети штету, посебно у осјетљивим секторима попут здравства и финансија.
Ипак, дигитални аналитичари упозоравају да би нови оквир могао имати и негативне посљедице. Захтијевањем званичне верификације, политика би могла додатно централизовати контролу над онлајн дискурсом и ограничити независне стручњаке и алтернативне гласове.
Ова правила део су шире кампање кинеских власти да регулишу понашање инфлуенсера и уведу оно што називају „уређеном и здравом“ комуникацијом на друштвеним мрежама. Потез одражава континуирани тренд јачања државног надзора над дигиталним простором у земљи.
Повезујући стручни кредибилитет са државним надзором, Кина преобликује границе онлајн стручности. Ова политика наглашава растући утицај државе на то како се информације, мишљења и ауторитет изражавају у огромном кинеском дигиталном екосистему, пише Курир.
