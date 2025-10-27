Ураган ''Мелиса'' ојачао до олује пете категорије

Ураган "Мелиса" ојачао је до олује пете категорије и очекују се разарајући вјетрови, снажније олује и катастрофалне поплаве на Јамајци током дана и наредне ноћи, саопштено је из Америчког националног центра за урагане.

У саопштењу се наводи да је олуја тренутно 505 километара југозападно од залива Гвантанамо на Куби и да носи вјетрове максималне брзине од 260 километара на час.

Из Центра додају да се од сутра до четвртка, 30. октобра, очекује убрзавање олује ка југозападу.