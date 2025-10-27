Трамп: Нисам озбиљно размишљао о трећем мандату

27.10.2025
10:22
Коментари:0
Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да није озбиљно размишљао о томе да се кандидује за трећи мандат на тој функцији.
Он је новинарима рекао да у Америци постоје "неки врло добри људи", али да он и даље има најбоље резултате у анкетама.
Трамп је нагласио да не намјерава да се кандидује за потпредсједника.
"Мислим да се то не би свидјело народу. Превише симпатично. Не би било исправно", нагласио је Трамп.
Република Српска
Додик најавио да путује у Бјелорусију
Наредни предсједнички избори у САД биће одржани 2028. године. Према Уставу САД, ниједан предсједник не може бити на тој функцији дуже од два мандата. Међутим, бивши Трампов савјетник Стив Бенон објавио је у петак, 24. октобра, план по којем ће Трампу бити омогућено да се кандидује 2028. године.
Најновије
Најчитаније
11
47
11
40
11
37
11
37
11
34
Тренутно на програму