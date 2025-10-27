Logo

Лавров: Стране су се договориле да направе паузу како би размотрили приједлоге

Извор:

РТ Балкан

27.10.2025

08:01

Фото: Танјуг/АП

Предсједник Русије Владимир Путин је током преговора са америчким лидером Доналдом Трампом на Аљасци потврдио спремност за рјешавање ситуације у Украјини на основу рјешења коју је предложио Вашингтон, изјавио је министар спољних послова Русије Сергеј Лавров у интервјуу за мађарски Јутјуб канал "Ултраханг".

"На Аљасци је предсједник Русије Владимир Путин рекао да је спреман да сарађује на основу концепције и оквирног приступа који је специјални изасланик предсједника Трампа представио у Москви и који су наставили да разматрају у Енкориџу", подвукао је Лавров.

Шеф руске дипломатије нагласио је да је руски предсједник детаљно поновио сваки елемент концепције коју је у Москву донио специјални изасланик америчког лидера, Стивен Виткоф.

"Путин га је питао, пошто је и сам присуствовао разговорима у Енкориџу: 'Да ли је то тачно? Је ли тако?' – све је потврђено", нагласио је Лавров.

Према његовим ријечима, након тога је предсједник изјавио да је Москва спремна да прихвати ту концепцију и "пређе на практичне кораке на предложеној основи". Додао је да на тај предлог није услиједио непосредан одговор.

"Стране су се договориле да направе паузу како би размотрили приједлоге", поручио је Лавров.

На питање новинара о томе ли Русија уопште да говори о враћању Херсона и Запорожја Украјини, Лавров је истакао да су они такође дио руске територије према Уставу.

"Ствар је у томе да то није било нешто наметнуто одозго, као у случају Косова, гдје нико није питао становништво. Представник УН, Финац, бивши предсједник Финске, једноставно је рекао да је Косово независно и тачка", објаснио је шеф руске дипломатије.

За разлику од таквог "трика", истакао је Лавров, руска одлука да их укључе и приме назад у Русију се заснивала на чињеници да су све те земље некада биле дио Руске империје и да су се развијале у вријеме Совјетског Савеза.

"Одлука је донијета тек након што су све те четири области – свака од њих појединачно, након Крима – одржале референдуме и јасно изразиле своју жељу да се поново уједине са Русијом", напоменуо је министар спољних послова Русије.

Додао је да и сада, када Русија ослобађа преостале дијелове Запорожја и Херсона, већина становника не напушта своје домове, упркос покушајима украјинске војске да их пребаци на територију под контролом Кијева.

"Они остају и поздрављају руске војнике који их ослобађају. Дакле, то није наша воља, нити некакав 'империјални дух', како неки тврде. То је наша брига за будућност људи који себе осјећају као дио руске културе", објаснио је Лавров.

(РТ Балкан)

Сергеј Лавров

