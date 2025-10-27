Logo

Стотине људи евакуисано због одрона камења

Извор:

Танјуг

27.10.2025

07:17

Стотине људи евакуисано због одрона камења
Фото: Pixabay

Стотине људи је евакуисано у норвешкој престоници Ослу због одрона камења између двије велике стамбене зграде, јавља норвешка телевизија НРК.

Евакуисано је између 300 и 400 људи, саопштио је командант интервемтне бригаде Тхомас Броберг.

Бања Лука

Бања Лука

Данас ће се у Бањалуци огласити сирене: Прошло је 56 година од разорног земљотреса

До одрона је дошло у близини студентског дома Карл Бернер.

Ризик од још једне лавине процијењен је као висок, што је довело до евакуације стотина људи.

