Стотине људи евакуисано због одрона камења

Танјуг
27.10.2025
07:17
Стотине људи је евакуисано у норвешкој престоници Ослу због одрона камења између двије велике стамбене зграде, јавља норвешка телевизија НРК.
Евакуисано је између 300 и 400 људи, саопштио је командант интервемтне бригаде Тхомас Броберг.
До одрона је дошло у близини студентског дома Карл Бернер.
Ризик од још једне лавине процијењен је као висок, што је довело до евакуације стотина људи.
Norway: Landslide between two apartment buildings in Oslo – hundreds evacuatedhttps://t.co/LNXta52Vs7 pic.twitter.com/8oarLyDWi8— Nordic News (@Nordic_News) October 26, 2025
