Полицајац умјесто на мјесто убиства, отишао до банкомата, па у пицерију

Извор:

Агенције

27.10.2025

07:10

Полицајац умјесто на мјесто убиства, отишао до банкомата, па у пицерију
Фото: Pixabay

Полицијски службеник из Њу Џерсија Кевин Боларо, оптужен је за занемаривање полицијске дужности након што је, како наводе тужиоци, игнорисао и пропустио да правовремено истражи дојаве о пуцњави која се касније испоставила као двоструко убиство, а умјесто тога је успут свратио до банкомата и у пицерију.

Кевин Боларо је био дежурни полицајац 1. августа када је полиција примила позиве о пуцњави и вриштању у Питсдауну, централном Њу Џерсију, наводи канцеларија тужиоца округа Хантердон, преноси данас амерички НБЦ њуз.

Према наводима тужилаца, умјесто да одмах реагује, Боларо је према GPS подацима и надзорним снимцима возио више од три километра у супротном правцу од локације позива, до банкомата.

Диспечери су му просљеђивали позиве забринутих комшија док је он настављао ка њиховим локацијама без активирања сирена и ротационих свјетала.

Када је стигао до првог позиваоца, рекао је диспечеру да ништа није чуо и да ће наставити према другим локацијама.

Међутим, подаци показују да никада није обишао те локације прије него што је тражио да га удаље с мјеста догађаја.

Уместо тога, отишао је у пицерију у Питсдауну, гдје је остао скоро сат времена, а потом је примијећен у другом локалном ресторану још око сат времена, наводе тужиоци.

ilu-crkva-pravoslavlje-290825

Друштво

Данас је Света Петка: Испоштујте ове обичаје

Боларо је касније поднио извештај у којем су, према тужиоцима, дате лажне тврдње о обиму истраге.

Наводе да је у вријеме када је тврдио да патролира подручјем већ био на путу ка пицерији.

Сљедећег дана, 2. августа, два тијела пронађена су у кући удаљеној око 180 метара од локације првог позива.

Болару је стављено на терет званично непоступање у вршењу полицијских дужности, као и фалсификовање јавних докумената због лажног уноса у извјештај.

Предвиђено је да се појави пред судом 5. новембра.

Његов адвокат, Чарлс Шијара, у изјави за медије назвао је оптужбе "непријатним" и тврдио да "ништа што је Кевин Боларо учинио или није учинио тог дана није утицало нити је могло да спријечи убиства".

Породице жртава изразиле су шок због "понашања полицајца Болара" и оцијениле да је то "само врх леденог бријега многих пропуста локалне и државне полиције".

