Аеродром у Литванији поново затворен

Извор:
Агенције
26.10.2025
22:00
Коментари:0
Аеродром у Виљнус затворен је други дан заредом, а према првим извјештајима, одлука о ограничавању ваздушног простора донесена је због балона који лете у правцу аеродрома у главном граду Литваније, преноси јавни сервис ЛРТ.
Аеродром у Виљнусу биће затворен од 21.46 до 01.40 по локалном времену, саопштено је из управе аеродрома, преноси Танјуг.
"Вечерас у 21:42, саобраћај авиона на аеродрому у Виљнусу је привремено обустављен. Према почетним информацијама, одлука о ограничавању ваздушног простора донета је због балона који лете у правцу аеродрома у Виљнусу. Ограничења ваздушног простора су на снази до 1.40", наводи се саопштењу.
У суботу је аеродром у Виљнусу затворен због метеоролошких балона који су ушли у његов ваздушни простор из сусједне Бјелорусије.
Савјети
Ова јефтина намирница помаже у борби против старења
То је четврти пут да је аеродром у Виљнусу затворен овог мјесеца, пренио је Ројтерс.
Литвански аеродроми у Виљнусу и Каунасу били су затворени посљедњи пут у петак, због метеоролошких балона који су стигли из Бјелорусије, када је Национални центар за управљање кризама саопштио да су "десетине балона" уочене помоћу радара.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму