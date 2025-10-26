Рјешавање сукоба

- Кључ за разумијевање како ефикасно решити ову ситуацију (у Украјини) мора бити уклањање основних узрока кризе, а не покушај повратка територије или спасавања образа политичара који тренутно седе у Кијеву - истакао је министар.

Он је подсјетио да би главна брига оних који себе називају заговорницима демократије требало да буде народ. Али умјесто тога, Запад оптужује Русију за „инвазију“ на Украјину и кршење Будимпештанског меморандума.

- Прије свега, признали смо Украјину на основу њене сопствене Декларације о независности и Устава. Године 1990. усвојена је Декларација о независности, која говори о ненуклеарној, неутралној, несврстаној држави која признаје права свих националних мањина и тако даље. И то је потом утврђено у уставу земље - подсјетио је Лавров.

Он је напоменуо да Москва признаје управо такву Украјину, али она се веома разликује од садашње земље, којом влада отворено нацистички режим. Лавров је нагласио да Москва, упркос тврдњама Запада о праву Украјине да се придружи НАТО-у, другачије види ситуацију.

- Када признајемо неку земљу, то је на основу онога што она каже да јесте - истакао је руски министар.

Лавров је додао да Москва несумњиво признаје независност Украјине, али су становници региона који су постали дио Русије били изложени шокантној дискриминацији од стране Кијева.

Министар је нагласио да за Русију нису важне саме територије, већ људи који живе на тим земљама.

Питање територија

Лавров је такође одговорио на питање да ли руски услови за преговоре о Украјини укључују флексибилност, на примјер, по питању територија, посебно у вези са земљама Донбаса које су још увијек под контролом Оружаних снага Украјине, као и Херсоном и Запорожјем.

- Све се ово разматра у различитим форматима. Предсједник Русије Владимир Путин редовно се осврће на ово питање у својим одговорима на питања новинара, као и током састанака са предсједником САД Доналдом Трампом, мађарским премијером Виктором Орбаном, словачким премијером Робертом Фицом и свима осталима који су заинтересовани да боље схвате став Русије. Они увијек имају могућност да дођу и разговарају о питањима која их занимају - рекао је Лавров.

Дипломата је напоменуо да све стране увијек имају могућност да дођу и разговарају о овим питањима. Министар је, истовремено, нагласио да се ово тиче историјски руских земаља.

- „Нове" територије које сте поменули заправо нису "нове" територије, већ историјски руске земље. Тачно је да су се након распада Совјетског Савеза нашле у оквиру бивше Украјинске ССР - објаснио је министар.

Могући сусрет Путина и Трампа

- Постоји иницијатива (да се одржи састанак лидера), а ми смо пристојни људи. Када нас позивају, кажемо да се слажемо и хајде да се договоримо о формату, мјесту и времену. Предсједник САД Доналд Трамп... је у Бијелој кући рекао да се позив повлачи. Касније су Американци рекли да "отказивање" значи "одлагање" . Дакле, све зависи од иницијатора - рекао је Лавров.

Министар је подсјетио да је након разговора са америчким државним секретаром Марком Рубиом, Стејт департмент објавио саопштење у којем је тај телефонски позив назвао добрим и продуктивним.

- Био је толико добар да тренутно нема потребе за састанцима - објаснио је руски министар.

Такође је прецизирао да се послије тог разговора није покретало питање нових преговора или састанака. Руска страна такође није давала никакве приједлоге, јер је иницијатива првобитно дошла од Сједињених Америчких Држава. Међутим, Москва је спремна да крене напријед темпом који одговара Вашингтону, додао је министар спољних послова.

Лавров је такође напоменуо да је амерички лидер више пута позитивно говорио о састанку са Путином на Аљасци.

- Он је напоменуо да је остало да се разјасни неколико детаља, али да се то може лако урадити. Према његовим ријечима, једно питање након састанка на Аљасци било је посебно важно, али, како је нагласио, то питање је у потпуности рјешиво. Ми се потпуно слажемо са тим - рекао је руски министар.

Осим тога, Лавров је додао да је Путин на самиту на Аљасци потврдио спремност да ради на рјешавању ситуације у Украјини на основу концепта који су предложиле САД.

Прекид ватре

- Када се сада чују позиви на прекид ватре, схватамо да они (кијевски режим) једноставно покушавају да поново купе вријеме. И та логика, дубоко укоријењена у уму и свести Зеленског, апсолутно је очигледна сваком објективном посматрачу - објаснио је Лавров.

Према његовим ријечима, још у априлу 2022. године, када је тадашњи британски премијер Борис Џонсон дошао и забранио Зеленском да потпише споразум договорен у Истанбулу, који је предложила управо украјинска страна и који је већ био парафиран, а након што је Џонсон све то спријечио, они су од тада почели да говоре да неће бити преговора са предсједником Русије Владимиром Путином и да би он требало да се појави пред Међународним кривичним судом, да желе европске војнике и никакво примирје.

- Зеленски је све ово говорио прије само годину дана, а онда, у септембру ове године, изјавио је да предсједник Русије Владимир Путин никада неће добити ни педаљ земље; то се никада неће догодити. То није рјешење, то је само пауза, а изолација Русије мора остати заувијек - подсјетио је Лавров на изјаву Зеленског.

Такође је напоменуо да је непоштено питати када ће Русија обуставити борбена дејства у Украјини. Праведан приступ, каже он, био би захтијевати од Кијева да врати права на језик и права свих националних мањина гарантована украјинским уставом.

Министар је напоменуо да војска, између осталог, ствара тампон-зону. Москва је била приморана на овај корак, јер украјинске снаге гранатирају руске регионе који никада нису били спорни, као што су Брјанска, Белгородска и Курска област, рекао је Лавров.

Министар је такође подсјетио да је након руско-америчког самита на Аљасци Трамп директно изразио подршку дугорочном рјешењу у Украјини.

- Када сада говоре о тренутном прекиду ватре, а послије тога ће историја судити – то је радикална промјена. Али то такође значи да су Европљани покушавају да изиграју ову администрациј - рекао је министар спољних послова.