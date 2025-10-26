Албански премијер шокирао изјавом: ''АИ министарка трудна са 83 дјеце''

26.10.2025
17:33
Коментари:0
Албански премијер Еди Рама изазвао је у суботу пажњу необичном изјавом да је његова вјештачком интелигенцијом креирана министарка, по имену Диела, „трудна“ – и то са „83 дјеце“.
Како је објаснио, ријеч је о 83 дигитална асистента, по једног за сваког посланика владајуће Социјалистичке партије.
„Данас смо преузели приличан ризик с Диелом и то се показало веома добро. Дакле, по први пут, Диела је трудна, и то са 83 дјеце“, рекао је Рама током обраћања на Глобал Диалогуе форуму у Берлину.
Премијер је објаснио да ће „дјеца“, односно асистенти, биљежити све што се догађа у парламенту и обавјештавати посланике о расправама и догађајима које су пропустили.
„Сваки од њих биће асистент који учествује у сједницама парламента, води записник о свему што се дешава и даје приједлоге посланицима. Та дјеца имаће знање своје мајке“, рекао је Рама.
Додао је да очекује како ће систем бити потпуно функционалан до краја 2026. године.
Рама је у шали описао и начин рада дигиталних асистената: „На примјер, ако одете на кафу и заборавите да се вратите на посао, то ‘дијете’ ће вам рећи шта је речено док нисте били у сали и кога треба да ‘контранападнете’. Ако ме позовете сљедећи пут, имаћете 83 додатна екрана за Диелину дјецу.“
Албански премијер је казао да АИ министрицу сматра “својом кћерком” и похвалио њен рад у складу с “партијском линијом”.
Ко је Диела?
Диела, што на албанском значи „Сунце“, именована је у септембру као АИ министрица задужена да учини систем јавних набавки у Албанији потпуно транспарентним и ослобођеним корупције.
Првобитно је представљена у јануару као виртуелна асистентица на државној платформи е-Албаниа, гдје помаже грађанима и компанијама да прибаве службене документе. Диела је приказана као жена у традиционалној албанској ношњи, а њене одлуке обухватају све што се тиче јавних тендера, уз обећање потпуне транспарентности сваког уложеног јавног фонда.
Албанија је тако постала прва земља на свијету која је званично именовала не-људског министра. За разлику од „министра за вјештачку интелигенцију“, Диела је сама ентитет заснован на вјештачкој интелигенцији – састављена искључиво од кода и пиксела, преноси Црна-Хроника.
