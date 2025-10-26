Logo

Младенци одушевили хуманошћу: Умјесто поклона одлучили нахранити сиромашну дјецу

Извор:

24сата.хр

26.10.2025

17:15

Младенци одушевили хуманошћу: Умјесто поклона одлучили нахранити сиромашну дјецу
Фото: Pixabay

У времену када се свадбе често повезују с луксузом, поклонима и раскошним прославама, један пар из Загреба показао је што значи права величина срца. Недавно су рекли судбоносно “да” те су одлучили свој најважнији дан обиљежити – добротом.

На захвалници њихових сватова стоји порука која је ганула многе: “Нови живот започињемо добрим дјелима. У знак захвале, у Ваше име осигурали смо годишње школске оброке за дјецу из најсиромашнијих заједница свијета.”

илу-гуме-снијег-аутомобил-25092025

Друштво

За вечерас најављен снијег у овим дијеловима БиХ

Умјесто класичних поклона за званице, младенци су донирали новац хуманитарној организацији која већ годинама осигурава топле оброке дјеци у школама широм свијета.

Њихов чин доказ је да љубав није само свечани тренутак пред олтаром, него и саосјећање, емпатија и жеља да се свијет учини барем мало бољим мјестом.

