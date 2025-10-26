Младенци одушевили хуманошћу: Умјесто поклона одлучили нахранити сиромашну дјецу

Извор:
У времену када се свадбе често повезују с луксузом, поклонима и раскошним прославама, један пар из Загреба показао је што значи права величина срца. Недавно су рекли судбоносно “да” те су одлучили свој најважнији дан обиљежити – добротом.
На захвалници њихових сватова стоји порука која је ганула многе: “Нови живот започињемо добрим дјелима. У знак захвале, у Ваше име осигурали смо годишње школске оброке за дјецу из најсиромашнијих заједница свијета.”
Умјесто класичних поклона за званице, младенци су донирали новац хуманитарној организацији која већ годинама осигурава топле оброке дјеци у школама широм свијета.
Њихов чин доказ је да љубав није само свечани тренутак пред олтаром, него и саосјећање, емпатија и жеља да се свијет учини барем мало бољим мјестом.
