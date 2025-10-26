Обилне падавине изазвале поплаве у Црној Гори

Извор:
Обилне падавине изазвале су поплаве у Улцињу, већина улица у центру града је под водом, а саобраћај се одвија веома отежано.
"Велика киша пада непрестано од јутрос у Улцињу. Улица на Малој плажи је поплављена, критично је и у Улици Мајке Терезе која је поплављена и неколико аутомобила су угашена у току вожње због великог нивоа воде на коловозу", јавила је РТВЦГ.
Регионални пут Улцињ-Скадар /Албанија/, био је у прекиду због поплављеног коловоза и блокираних канала за атмосферску воду у мјесту Пистула.
Према подацима Завода за хидрометеорологију, у посљедња 24 часа на подручју Улциња пало је 55 литара воде по метру квадратном, што је врло обилна количина падавина.
Из Завода најавили су кишу и обилније падавине и током поподнева, уз могућу грмљавину.
