Обилне падавине изазвале поплаве у Црној Гори

Извор:

СРНА

26.10.2025

12:46

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Обилне падавине изазвале су поплаве у Улцињу, већина улица у центру града је под водом, а саобраћај се одвија веома отежано.

"Велика киша пада непрестано од јутрос у Улцињу. Улица на Малој плажи је поплављена, критично је и у Улици Мајке Терезе која је поплављена и неколико аутомобила су угашена у току вожње због великог нивоа воде на коловозу", јавила је РТВЦГ.

Регионални пут Улцињ-Скадар /Албанија/, био је у прекиду због поплављеног коловоза и блокираних канала за атмосферску воду у мјесту Пистула.

Према подацима Завода за хидрометеорологију, у посљедња 24 часа на подручју Улциња пало је 55 литара воде по метру квадратном, што је врло обилна количина падавина.

Из Завода најавили су кишу и обилније падавине и током поподнева, уз могућу грмљавину.

