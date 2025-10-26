Logo

Ухапшен осуђеник који је грешком пуштен из затвора

Извор:

Дневник.хр

26.10.2025

12:21

Фото: Pexels

Хадуш Кебату, осуђени сексуални преступник који је због грешке пуштен из затвора ХМП Челмсфорд, поново је ухапшен након интензивне потраге.

Кебату је, умјесто да буде одведен на депортацију, ненамјерно пуштен на слободу, а полиција је обавијештена о овом инциденту тек када се он већ налазио на путу ка источном Лондону.

Након што је заборавио на процедуру депортације, Кебату је успио да се укрца на воз који га је одвео према сјеверном Лондону. Он је лоциран у недјељу ујутро у области Финсбери парка, два дана након што је неовлашћено напустио затвор. Полиција је брзо реаговала и организовала опсежну потрагу, а Кебату је након тога враћен у притвор.

Друштво

Гужве на ГП према Хрватској

Кебату је прошлог мјесеца осуђен на затворску казну због сексуалног напада на 14-годишњу дјевојчицу и једну жену у Епингу. Нападе је починио док је боравио у хотелу за тражиоце азила. Током изрицања пресуде, судија је нагласио да Кебату представља "значајну опасност за поновно почињење кривичног дјела".

Операција потраге је спроведена уз велику подршку јавности и брзу реакцију специјализованих тимова Метрополитанске полиције, уз координацију са полицијом Есекса и Британском саобраћајном полицијом. Замјеница начелника полиције Џејмс Конвеј похвалио је сарадњу са грађанима и брзо јрешавање овог компликованог случаја.

Полиција наставља истрагу и разматра како је дошло до овакве грешке у поступку пуштања из затвора, пише Дневник.хр.

