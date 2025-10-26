Правни сектор расте захваљујући вјештачкој интелигенцији

Извор:
Успон вјештачке интелигенције покреће раст у њемачком правном сектору, са око 300 компанија које сада нуде аутоматизоване правне услуге, наводи се у подацима Њемачког удружења за правне технологије.
Трећина компанија директно циља потрошаче и обећава брзу и приступачну помоћ у вези са свакодневним правним питањима.
Компаније попут "Флајтрајта" и "Конија" обрађују тужбе против авио-компанија, осигуравајућих кућа или станодаваца, док друге повезују путем интернета кориснике са одговарајућим правним стручњацима.
Многе фирме користе вјештачку интелигенцију да би убрзале процесе и смањиле трошкове, често наплаћујући услуге само када клијенти добију надокнаду.
Алиша Андерт, предсједник Удружења за правне технологије, рекла је да дигиталне услуге могу да учине закон приступачнијим и изграде повјерење у правни систем.
Приступ правди треба да буде што једноставнији за грађане, док судови настављају да рјешавају случајеве са дужном пажњом, рекла је она агенцији ДПА.
Андертова је додала да правна технологија не замјењује адвокате, већ допуњује њихов рад, помажући да се осигура да правне услуге буду на располагању онима којима су потребне.
Потрошачке групе упозоравају кориснике да провјере репутацију и рецензије компаније прије него што почну да користе услуге вођене технологијом.
Правне услуге у Њемачкој и даље су строго регулисане и обично су резервисане за лиценциране адвокате.
Неки стартапови послују у оквиру законских изузетака, дјелујући као пружаоци услуга наплате дугова или потраживања
