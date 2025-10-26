Logo

Цвијановић: Сарајевска борба за Шмита, који треба да прикрије њихову неспособност

СРНА

26.10.2025

11:59

Цвијановић: Сарајевска борба за Шмита, који треба да прикрије њихову неспособност
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић указала је на сарајевску борбу за Кристијана Шмита, који треба да прикрије њихову неспособност да живе и раде са другима без мегаломанских апетита за доминацијом.

"Али, ово су нова времена и свако се за њих спрема на свој начин", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс" поводом писања сарајевских портала који постављају питање "зашто баш сада" Жељка Цвијановић напада Кристијана Шмита.

stasa kosarac

Република Српска

Кошарац: Покушајима рушења Додикове политике, гаси се БиХ

Цвијановићева је упитала како "баш сада" и подсјетила да је од момента кад је Кристијан Шмит дошао у БиХ, јасно говорено да није добио потврду Савјета безбједности УН, те да је његов боравак у БиХ правно неутемељен, као што су и његова наметања нелегална и неутемељена у Дејтонском споразуму.

"Из тог разлога, нико се од функционера и представника институција Републике Српске, са њим није ни састајао", додала је Цвијановићева.

Жељка Цвијановић

Кристијан Шмит

