Цвијановић: Сарајевска борба за Шмита, који треба да прикрије њихову неспособност

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић указала је на сарајевску борбу за Кристијана Шмита, који треба да прикрије њихову неспособност да живе и раде са другима без мегаломанских апетита за доминацијом.
"Али, ово су нова времена и свако се за њих спрема на свој начин", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс" поводом писања сарајевских портала који постављају питање "зашто баш сада" Жељка Цвијановић напада Кристијана Шмита.
Цвијановићева је упитала како "баш сада" и подсјетила да је од момента кад је Кристијан Шмит дошао у БиХ, јасно говорено да није добио потврду Савјета безбједности УН, те да је његов боравак у БиХ правно неутемељен, као што су и његова наметања нелегална и неутемељена у Дејтонском споразуму.
"Из тог разлога, нико се од функционера и представника институција Републике Српске, са њим није ни састајао", додала је Цвијановићева.
Баш сада? Па, од момента кад је Kристијан Шмит дошао у БиХ, јасно смо говорили да није добио потврду Савјета безбједности Уједињених нација, те да је његов боравак у БиХ правно неутемељен, као што су и његова наметања нелегална и неутемељена у Дејтонском споразуму. Из тог… pic.twitter.com/wqGEJxuVXH— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) October 26, 2025
