Банкротирала једна од највећих приватних банака

Извор:
Танјуг
25.10.2025
14:49
Коментари:0
Иранска приватна банка Ајанде проглашена је несолвентном, а њени губици достигли су износ од 4,5 милијарди евра. Банку Ајанде оптерећивао је и дуг од приближно 2,5 милијарди евра.
Сва имовина банке Ајанде пребачена је на државну кредитну институцију, банку Мели, пренијела је данас иранска агенција ИСНА. Тај потез претходно је одобрила Иранска централна банка.
Кошарка
Зашто је Богдан Богдановић поново на клупи?
Генерални директор банке Мели Аболфазл Наџарзадех изјавио је на државној телевизији да је преузимање већ завршено.
Банка Мели данас је послала СМС поруке клијентима банке Ајанде у којима им је пожељела добродошлицу у "велику породицу" државне банке.
Министар економије Сајед Али Маданизадех рекао је да "нема разлога за забринутост" за клијенте несолвентне банке Ајанде.
Угашена банка имала је 270 филијала широм Ирана, од чега 150 у главном граду Техерану.
Свијет
Журка завршила кобно: Најмање двоје мртвих, велики број повријеђених особа
Поједини локални медији пренијели су да су се испред филијале у Техерани створили дугачки редови грађана и да је била присутна и полиција.
Приватним банкама је дозвољено да послују у Ирану од 1990-их, а Ајанде је основана 2012. године.
Ајанде на персијском значи "будућност".
Република Српска
1 ч0
Регион
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Економија
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму