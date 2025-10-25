Logo

Банкротирала једна од највећих приватних банака

Танјуг

25.10.2025

14:49

Фото: Pixabay

Иранска приватна банка Ајанде проглашена је несолвентном, а њени губици достигли су износ од 4,5 милијарди евра. Банку Ајанде оптерећивао је и дуг од приближно 2,5 милијарди евра.

Сва имовина банке Ајанде пребачена је на државну кредитну институцију, банку Мели, пренијела је данас иранска агенција ИСНА. Тај потез претходно је одобрила Иранска централна банка.

Повреда Богдановић

Кошарка

Зашто је Богдан Богдановић поново на клупи?

Генерални директор банке Мели Аболфазл Наџарзадех изјавио је на државној телевизији да је преузимање већ завршено.

Банка Мели данас је послала СМС поруке клијентима банке Ајанде у којима им је пожељела добродошлицу у "велику породицу" државне банке.

Министар економије Сајед Али Маданизадех рекао је да "нема разлога за забринутост" за клијенте несолвентне банке Ајанде.

Угашена банка имала је 270 филијала широм Ирана, од чега 150 у главном граду Техерану.

илу-ротација-19092025

Свијет

Журка завршила кобно: Најмање двоје мртвих, велики број повријеђених особа

Поједини локални медији пренијели су да су се испред филијале у Техерани створили дугачки редови грађана и да је била присутна и полиција.

Приватним банкама је дозвољено да послују у Ирану од 1990-их, а Ајанде је основана 2012. године.

Ајанде на персијском значи "будућност".

banka

Иран

