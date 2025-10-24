Словеначке инвестиције јачају привреду Републике Српске: "Искра" шири производњу

Извор:
АТВ
24.10.2025
19:34
Коментари:2
Словеначка компанија "Искра" наставља да шири пословање у Републици Српској. Након погона у Лакташима, граде нову фабрику у Новој Тополи, гдје ће се прерађивати алуминијум и бакар.
У питању је потпуно аутоматизована производња намијењена извозу, а планирани годишњи приход износи око 180 милиона евра. Управо такви пројекти, сматрају у менаџменту компаније, показују стабилност и предвидивост пословног амбијента у Српској.
"Ради се о изузетно великој производњи, јер је то све аутоматизовано. Ту руке не значе ништа. Обим продаје из те нове фабрике и сва та производња иде у извоз, а приходи од те производње ће бити 180 милиона евра", казао је власник фирме "Искра" Душан Шешок.
"Ми смо исто заинтересовани и желимо ту направити нешто, јер на препоруку и на све што смо видјели и проучили видимо да је ту стабилност и континуитет који је главни циљ свега ", истакао је директор фирме "СМП" Петар Полић.
Руководство града Лакташи истиче да све већи број страних компанија препознаје предности пословања у овом простору. Локална администрација, кажу, има задатак да олакша административне процедуре и тако додатно охрабри инвеститоре.
"Морам да кажем да је влада Републике Српске и комплетно руководство створило позитивну атмосферу, пореске олакшице, цијене електричне енергије. Све то изузетно утиче на долазак привредника овдје, а онда је на нама локалним заједницама да завршимо само оне процедуралне ствари које требамо од грађевинских дозвола и осталог", истакао је градоначелник Лакташа Мирослав Бојић.
Пореске олакшице, стабилно енергетско тржиште и предвидива фискална политика главни су разлози због којих страни инвеститори бирају Републику Српску. Истовремено, сваки инвеститор који ствара нова радна мјеста има подршку институција Републике Српске.
"Готово цјелокупна производња иде вани, што значи да се поправља и наш спољно трговински биланс и у том погледу повећава домаћи производ. Прошле године домаћи производ у Републици Српској је био 17 милијарди, а само у Лакташима су направљене три милијарде те производње", казао је предсједник Републике Српске Милорад Додик.
Словеначка ''Искра'' примјер је успјешне сарадње домаће привреде и страног капитала. Нови погон у Новој Тополи доноси раст извоза, већи број радних мјеста и додатни замах привредном развоју Српске.
