Скачу цијене кафе

23.10.2025

21:32

Скачу цијене кафе
Фото: pexels/ Raymond Petrik

Цијене кафе арабика наставиле су да расту, након што достигле 4,30 долара по фунти (2,20 долара по килограму) и приближиле се рекордно високом нивоу из фебруара.

Те бројке увећане за више од 50 одсто од августа усљед све већих страхова због глобалног мањка понуде.

Региони који производе кафу у Бразилу, водећем произвођачу, пролазе кроз интензивну сушу због климатских промјена.

Према ријечима локалних пољопривредника, нередовне прољећне кише, посебно у Минас Жераису, гдје су нивои падавина до 20. октобра били најнижи у посљедње четири године, доводе у опасност цвјетање кафе и њену продуктивност.

Црвена Звезда

Фудбал

Звезда поражена на гостовању Браги

Ситуацију додатно отежава то што би амерички предсједник Доналд Трамп могао да уведе нове царине Колумбији, великом произвођачу висококвалитетне арабике, због дипломатског спора двије земље.

Сједињене Америчке Државе добијају око петину количине кафе у зрна из Колумбије, а око трећину од Бразила.

Трговци ишчекују и трговинске преговоре између САД и Бразила о потенцијалној ревизији америчких царина на увоз кафе од 50 одсто.

Кафа

cijena

