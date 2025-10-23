Logo

Видовић: Банке и осигуравајуће куће потврђују финансијску стабилност Српске

23.10.2025

16:28

Видовић: Банке и осигуравајуће куће потврђују финансијску стабилност Српске

Министар финансија Републике Српске, Зора Видовић поручила је након одржане сједнице Владе Републике Српске у Броду да је Влада опредијељена да обилази општине и градове, те да је данас расправљано о двије тачке из ресора Министарства финансија а тичу се пословања банака и пословања осигуравајућих кућа.

- Из информација на Влади видимо да су банке стабилне и ликвидне, што говори о томе да је Република Српска финансијски стабилна, посебно чињеница да је велики број тих банака са страним капиталом. Знате да страни капитал не долази тамо гдје је нестабилна ситуација - поручила је Видовићева.

Истиче да ствар која је важна код банака, јесте да су банке до прије неколико година износиле своју добит ван Републике Српске.

- Сада имамо информацију да је добит остала у Српској и да се банке додатно капитализују. То поново говори о стабилности. Веома је важно да депозити расту - посебно депозити становништва - и да се људи одлучују да улажу средства у наше банке. Највише расту орочени депозити - рекла је Видовићева.

Када је у питању осигурање, Видовићева подсјећа да је то финансијски стуб сваке државе.

- Код нас је још увијек на нивоу да највеће учешће има ауто-осигурање, али се ради на томе да и друга осигурања добију већи проценат. Осигуравајуће куће такође обрачунавају све већу премију и јачају из дана у дан. Морам рећи да смо ове године увели фискализацију у сектор осигурања и већ се виде добри резултати - поручила је Видовићева.

Подсјетила је да је сектор осигурања прије дигитализације доста био у сивој зони, и велики проценат пословања осигуравајућих кућа био је нерегистрован. Видовићева наглашава да тога више нема.

- Дакле, наш сектор осигурања апсолутно послује у складу са законом, капитал постаје све већи, а сектор осигурања улаже и у куповину хартија од вриједности, што је апсолутно позитивно - нагласила је Видовићева.

Поручује да ће у наредном периоду водити значајну кампању како би се прошириле врсте осигурања.

- У наредном периоду водићемо значајну кампању да проширимо врсте осигурања и да се повећа учешће животног осигурања, осигурања имовине и других облика. Ово ће постати значајан стуб Српске, а Република Српска је апсолутно финансијски стабилна - закључила је Видовићева.

