Logo

Почетна плата 1.300 евра плус бонуси, али посао нико неће: Јављају се само странци

Извор:

Курир

23.10.2025

12:08

Коментари:

0
Kafana Konobar Kafic
Фото: АТВ

Многи људи данас с неповјерењем гледају на огласе за посао на интернету, плашећи се да ће бити преварени. Услови који дјелују савршено - висока плата, мало рада и пријатна атмосфера - често се покажу као лажни мамац. Управо због бројних превара које круже друштвеним мрежама, један оглас за посао у на Клису изазвао је бројне реакције, а како пишу хрватски медији, Хрвати се на њега никако не јављају.

- Доста ти је послова гдје те газе за ситниш? Желиш посао гдје се поштено плаћа и где пола смјене заправо одмараш? Онда читај даље. Ово није шала. Посао гдје буквално пола смјене одмараш – да, сједиш, гледаш у плафон или у телефон (док год не смета). Јутарња смјена је од 6 до 14 сати од понедјељка до суботе, а недјељом од 7 до 14 сати. Поподневна смјена је од 14 до 23 сата, али често заврши и раније. Ради се у колективу који не смара, уз шефа који не виче (док год радиш своје) - стоји у огласу.

- Шта очекујемо од тебе? Да си нормалан/на. Да долазиш на посао на вријеме. Да одрадиш што треба кад треба. Искуство битно (колико-толико). Бонус поени ако знаш да бациш фору кад је тишина и ако ниси алергичан/на на кафу и смијех. Ово је посао који нећеш зажалити. А ако и зажалиш – бар си пола времена сједио/ла - закључили су.

Како су навели, плата је 1.300 евра, а уговор је на неодређено.

Оглас је одмах привукао пажњу, али је приметно да се углавном јављају људи из суседних држава.

"Свака част, може ли радник из Босне?", питао је један мушкарац у коментарима.

Власник кафића Анте Смодлака огласио се за Слободну Далмацију.

- Потражња за послом није велика. Слабо ми се јављају радници, заправо једини који су озбиљно заинтересовани за посао су страни радници, али не желим стране раднике. Хрвати – слабо. Углавном разменимо једну-двије поруке и на томе све остане - рекао је.

Подијели:

Тагови:

konobar

Хрватска

посао

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ухапшен Бањалучанин: Пијан напао конобара, а онда и полицајце

Хроника

Ухапшен Бањалучанин: Пијан напао конобара, а онда и полицајце

2 седм

0
Kafana Konobar Kafic

Економија

Обрисани са евиденције Завода: Конобар, пекар, социјални радник и васпитач одбијали послове

1 мј

1
Конобарица добила бакшиш од 800 евра, али је морала да испуни чудан захтјев

Занимљивости

Конобарица добила бакшиш од 800 евра, али је морала да испуни чудан захтјев

1 мј

0
Конобар одбио наруџбину јер је наручила превише хране

Свијет

Конобар одбио наруџбину јер је наручила превише хране

1 мј

0

Више из рубрике

Са тржишта повучен популарни зачин: Не стављајте га у храну

Економија

Са тржишта повучен популарни зачин: Не стављајте га у храну

16 ч

0
Домаћи брендови пива заслужују већу пажњу

Економија

Домаћи брендови пива заслужују већу пажњу

19 ч

0
Пословни форум Србија - Српска: Једно тржиште, једна борба – за бољу привреду

Економија

Пословни форум Србија - Српска: Једно тржиште, једна борба – за бољу привреду

19 ч

0
Сљедећа генерација милионера припада овим занимањима

Економија

Сљедећа генерација милионера припада овим занимањима

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

03

У Њемачкој најављују ''зиму вијека'': Шта стоји иза тога?

14

57

Дакота Џонсон открила шта јој "смета" код мушкараца

14

51

Нови Приједлог о измјени закона обавезује посједовање љекарског увјерења за боравак у колективу

14

38

"Бенџамин" стигао у Шпанију, на снази црвени аларм

14

35

Ексклузивно: Потврђена пресуда одбјеглом педофилу Ивици Мишковићу!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner