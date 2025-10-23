Почетна плата 1.300 евра плус бонуси, али посао нико неће: Јављају се само странци

Извор:
Курир
23.10.2025
12:08
Многи људи данас с неповјерењем гледају на огласе за посао на интернету, плашећи се да ће бити преварени. Услови који дјелују савршено - висока плата, мало рада и пријатна атмосфера - често се покажу као лажни мамац. Управо због бројних превара које круже друштвеним мрежама, један оглас за посао у на Клису изазвао је бројне реакције, а како пишу хрватски медији, Хрвати се на њега никако не јављају.
- Доста ти је послова гдје те газе за ситниш? Желиш посао гдје се поштено плаћа и где пола смјене заправо одмараш? Онда читај даље. Ово није шала. Посао гдје буквално пола смјене одмараш – да, сједиш, гледаш у плафон или у телефон (док год не смета). Јутарња смјена је од 6 до 14 сати од понедјељка до суботе, а недјељом од 7 до 14 сати. Поподневна смјена је од 14 до 23 сата, али често заврши и раније. Ради се у колективу који не смара, уз шефа који не виче (док год радиш своје) - стоји у огласу.
- Шта очекујемо од тебе? Да си нормалан/на. Да долазиш на посао на вријеме. Да одрадиш што треба кад треба. Искуство битно (колико-толико). Бонус поени ако знаш да бациш фору кад је тишина и ако ниси алергичан/на на кафу и смијех. Ово је посао који нећеш зажалити. А ако и зажалиш – бар си пола времена сједио/ла - закључили су.
Како су навели, плата је 1.300 евра, а уговор је на неодређено.
Оглас је одмах привукао пажњу, али је приметно да се углавном јављају људи из суседних држава.
"Свака част, може ли радник из Босне?", питао је један мушкарац у коментарима.
Власник кафића Анте Смодлака огласио се за Слободну Далмацију.
- Потражња за послом није велика. Слабо ми се јављају радници, заправо једини који су озбиљно заинтересовани за посао су страни радници, али не желим стране раднике. Хрвати – слабо. Углавном разменимо једну-двије поруке и на томе све остане - рекао је.
