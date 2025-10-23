Биткоин нагло порастао, ево колика му је вриједност

Вриједност биткоина је данас у 15.15 часова на највећој свјетској берзи криптовалута Бајненс порасла за 0,59 одсто на 94.012,55 евра.

Укупан обим трговине биткоинима у посљедња 24 сата износи 60,61 милијарду евра, што је знатно мање него јуче.

Индекс страха и похлепе за биткоин се данас налази на нивоу 27 у категорији "страх", што је за нијансу боље у односу на јуче када је био на нивоу 25 у категорији "екстремни страх".

Вриједност итиријума пала је за 0,25 одсто на 3.315,80 евра, а вредност бајненс коина (БНБ) порасла за 1,17 одсто на 941,02 евра.

Сцена Дарко Лазић открио детаље првог пијанства: ''Рекао сам да нећу више никад''

Криптовалута солана је порасла за 1,45 одсто на 163,14 евра, а аваланш пала за 1,33 одсто на 16,72 евра.

Телеграмова криптовалута тонкоин се данас продаје за 1,82 евра, што је за 1,67 одсто мање него јуче.

Данас се највише тргује биткоином, итиријумом и соланом.