Цвијановић: Гласањем за Карана трасира се пут стабилности и развоја Српске

Извор:
СРНА
13.11.2025
19:51
Коментари:0
Потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић изјавила је да се гласањем за кандидата СНСД-а за предсједника Републике Српске Синишу Карана на изборима трасира пут стабилности, мира и развоја Српске.
Цвијановићева је рекла да се предстојећим изборима настоји оповргнути или умањити значај народне воље, те нагласила да је обавеза СНСД-а и коалиционих партнера да буде потврђена воља бирача који су прије три године изабрали Милорада Додика за предсједника Српске.
Она је истакла да је свима у Републици Српској јасно да су ово вјештачки наметнути избори.
"Желимо да покажемо да ми трасирамо пут Српске, а то је пут стабилности, мира и развоја", рекла је Цвијановићева новинарима у бањалучком насељу Обилићево гдје је одржана предизборна трибина Градског одбора СНСД-а Бањалука.
Република Српска
Додик: Избором Синише Карана загарантован сигуран и стабилан живот
Она је нагласила да то није пут експериментисања у којем треба да прихватамо туђинце који ће обављати послове домаћих институција.
"Ово је прекретница која треба да нас води у бољу будућност захваљујући предсједнику Милораду Додику који је прошао кроз тежак период да бисмо данас дошли до овога – да отварамо нова врата за Републику Српску и за неке нове договоре", истакла је Цвијановићева.
Република Српска
Минић: Јавни дуг Српске 31 одсто БДП-а, скоро дупло нижи од европског стандарда
Предсједник Градског одбора СНСД-а Бањалука Владо Ђајић рекао је да велики број окупљених симпатизера странке на трибини говори да српски народ жели да екипа око Милорада Додика, која је успјешно водила Републику Српску то и настави за добробот свих становника Српске, а посебо дјеце.
"Људи су вечерас у великом броју дошли да кажу НЕ промјенама и експерименту", нагласио је Ђајић.
Градски одбор СНСД-а Бањалука одржао је вечерас предизборну трибину и у насељу Куљани.
Република Српска
1 д0
БиХ
2 д0
БиХ
2 д0
БиХ
2 д0
Република Српска
2 ч2
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч2
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
22
09
22
02
21
56
21
47
21
41
Тренутно на програму