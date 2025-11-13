Logo
Цвијановић: Гласањем за Карана трасира се пут стабилности и развоја Српске

СРНА

13.11.2025

19:51

Цвијановић: Гласањем за Карана трасира се пут стабилности и развоја Српске
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић изјавила је да се гласањем за кандидата СНСД-а за предсједника Републике Српске Синишу Карана на изборима трасира пут стабилности, мира и развоја Српске.

Цвијановићева је рекла да се предстојећим изборима настоји оповргнути или умањити значај народне воље, те нагласила да је обавеза СНСД-а и коалиционих партнера да буде потврђена воља бирача који су прије три године изабрали Милорада Додика за предсједника Српске.

Она је истакла да је свима у Републици Српској јасно да су ово вјештачки наметнути избори.

"Желимо да покажемо да ми трасирамо пут Српске, а то је пут стабилности, мира и развоја", рекла је Цвијановићева новинарима у бањалучком насељу Обилићево гдје је одржана предизборна трибина Градског одбора СНСД-а Бањалука.

Она је нагласила да то није пут експериментисања у којем треба да прихватамо туђинце који ће обављати послове домаћих институција.

"Ово је прекретница која треба да нас води у бољу будућност захваљујући предсједнику Милораду Додику који је прошао кроз тежак период да бисмо данас дошли до овога – да отварамо нова врата за Републику Српску и за неке нове договоре", истакла је Цвијановићева.

Предсједник Градског одбора СНСД-а Бањалука Владо Ђајић рекао је да велики број окупљених симпатизера странке на трибини говори да српски народ жели да екипа око Милорада Додика, која је успјешно водила Републику Српску то и настави за добробот свих становника Српске, а посебо дјеце.

"Људи су вечерас у великом броју дошли да кажу НЕ промјенама и експерименту", нагласио је Ђајић.

Градски одбор СНСД-а Бањалука одржао је вечерас предизборну трибину и у насељу Куљани.

Жељка Цвијановић

Синиша Каран

Пријевремени избори 2025

