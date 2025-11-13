Каран: Народ у Српској да се избори за свог предсједника

Извор:
СРНА
13.11.2025
17:54
Коментари:0
Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Синиша Каран поручио је вечерас становницима у Рудом да на предстојећим пријевременим изборима одлучују о својој судбини и да не треба да дозволе да то умјесто њих чини Кристијан Шмит.
Каран је рекао да су Срби били страдални народ који је побјеђивао и онда другима давао слободу да направе државе.
"Српском народу се не дозвољава да има државу. Сви они који су, у посљедњих 30 година покушали да се боре и бране Републику Српску су кажњени и смијењени, па тако и Милорад Додик. Ако се не изборите да имате свог предсједника којег не може смијенити Шмит онда од Српске неће бити ништа", навео је Каран.
Он је истакао да ће Срби у БиХ бити национална мањина ако народ не буде исправно изабрао.
"Ако не буде Српске, неће бити уџбеника и свега осталог што нас чини Србима. Ко сумња у то нека само пређе ентитетску линију и видјеће како је то", поручио је Каран у Рудом у разговору са грађанима.
Регион
Каква правила ће важити за странце и сезонске раднике у Хрватској?
Он је констатовао да је Рудо данас непрепознатљиво боље у односу на ранији период.
"Када гласате за мене, гласате и за Милорада Додика и његове политике", рекао је Каран и додао да је Додик предсједник свих предсједника.
Сцена
1 ч0
Сцена
1 ч0
Друштво
1 ч0
Тенис
2 ч0
Најновије
Најчитаније
19
20
19
19
19
15
19
06
19
04
Тренутно на програму