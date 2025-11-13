Logo
Large banner

Каран: Народ у Српској да се избори за свог предсједника

Извор:

СРНА

13.11.2025

17:54

Коментари:

0
Каран: Народ у Српској да се избори за свог предсједника
Фото: АТВ

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Синиша Каран поручио је вечерас становницима у Рудом да на предстојећим пријевременим изборима одлучују о својој судбини и да не треба да дозволе да то умјесто њих чини Кристијан Шмит.

Каран је рекао да су Срби били страдални народ који је побјеђивао и онда другима давао слободу да направе државе.

"Српском народу се не дозвољава да има државу. Сви они који су, у посљедњих 30 година покушали да се боре и бране Републику Српску су кажњени и смијењени, па тако и Милорад Додик. Ако се не изборите да имате свог предсједника којег не може смијенити Шмит онда од Српске неће бити ништа", навео је Каран.

Он је истакао да ће Срби у БиХ бити национална мањина ако народ не буде исправно изабрао.

"Ако не буде Српске, неће бити уџбеника и свега осталог што нас чини Србима. Ко сумња у то нека само пређе ентитетску линију и видјеће како је то", поручио је Каран у Рудом у разговору са грађанима.

Радници

Регион

Каква правила ће важити за странце и сезонске раднике у Хрватској?

Он је констатовао да је Рудо данас непрепознатљиво боље у односу на ранији период.

"Када гласате за мене, гласате и за Милорада Додика и његове политике", рекао је Каран и додао да је Додик предсједник свих предсједника.

Подијели:

Тагови:

Република Српска

Синиша Каран

Пријевремени избори 2025

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нападнута Аријана Гранде: Човјек насрнуо на њу током премијере филма

Сцена

Нападнута Аријана Гранде: Човјек насрнуо на њу током премијере филма

1 ч

0
Бубњар из "Ју групе" дотакао дно, живио у тешком сиромаштву, а онда га је спасила Вера

Сцена

Бубњар из "Ју групе" дотакао дно, живио у тешком сиромаштву, а онда га је спасила Вера

1 ч

0
Крсна слава црква православље

Друштво

Стиже нам слава која није означена црвеним словом, али се поштује као да јесте

1 ч

0
Синеров тренер одговорио Ђоковићу: "Најнижа форма људског знања"

Тенис

Синеров тренер одговорио Ђоковићу: "Најнижа форма људског знања"

2 ч

0

Више из рубрике

Конференција Минића након сједнице Владе

Република Српска

Минић јасан: Неће бити приватизације Електропривреде

4 ч

4
Ђокић: Предузећа имају рок 15 дана

Република Српска

Ђокић: Предузећа имају рок 15 дана

4 ч

1
Fotografija prikazuje zgradu Vlade Republike Srpske

Република Српска

У току сједница Владе Српске о "Електропривреди"

8 ч

2
Каран: Увијек на истој страни - страни Републике Српске!

Република Српска

Каран: Увијек на истој страни - страни Републике Српске!

9 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

20

САД би могле почети одбијати визе гојазним људима

19

19

Легенда се вратила на клупу Барселоне

19

15

Минић: Јавни дуг Српске 31 одсто БДП-а, скоро дупло нижи од европског стандарда

19

06

Глупост или провокација? Црквени симболи штампани на тоалет папиру

19

04

Прве слике са мјеста пада авиона: Пронађено тијело пилота

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner