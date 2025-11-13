Logo
Large banner

Додик: Избором Синише Карана загарантован сигуран и стабилан живот

Извор:

СРНА

13.11.2025

19:32

Коментари:

2
Додик: Избором Синише Карана загарантован сигуран и стабилан живот
Фото: Срна

Предсједник СНСД-а Милорад Додик позвао је вечерас становнике Вишеграда да на предстојећим наметнутим изборима за предсједника Републике Српске гласају за кандидата СНСД-а Синишу Карана, јер ће то значити опстанак Српске, сигуран и стабилан живот.

Он је поручио да је глас за Карана глас против Кристијана Шмита.

''Ове изборе жељели су други, а не ми. Одлучили смо да изађемо на ове изборе послије судског процеса да неко други не би преузео и урушио нашу борбу. Ми никада нисмо хтјели да дамо повод за неке сукобе и доказали смо да муслимани у празно причају'', рекао је Додик.

Синиша Каран

Република Српска

Каран: Народ у Српској да се избори за свог предсједника

Он је истакао да је муслиманима Република Српска непотребна, а да је српском народу насушна потреба, јер без Српске неће бити ни Срба ни слободе.

Додик је подсјетио да СНСД има подршку 80 одсто општина и да зато не жели да изгуби повјерење народа.

''Нема ниједног предсједника који се борио да га нису гањали и теретили, тако може и Карану да се деси, али је рекао да је спреман на то. Данас се најјаче бранимо изборима оних које народ жели. Република Српска је требала да буде уништена, али нису успјели, па су на крају хтјели да ме осуде и уклоне'', рекао је Додик.

Синиша Каран

Република Српска

Каран: Увијек на истој страни - страни Републике Српске!

Он је подсјетио на политизовани судски процес који је вођен против њега, те поручио да се треба борити за Републику Српску и њену територију и да не треба дозволити исламизацију Српске.

''Суђење ми је омогућило да постигнем неке резултате за Републику Српску и зато сам задовољан. Треба нам ваша подршка и зато треба да гласате за Карана, јер је то наставак и опстанак Републике Српске'', поручио је Додик.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Синиша Каран

Пријевремени избори 2025

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

Додик: Убједљивом побједом Синише Карана показаће се снага народа

Република Српска

Додик: Убједљивом побједом Синише Карана показаће се снага народа

1 д

0
Додик: БиХ муслимани су све погрешно разумјели

Република Српска

Додик: БиХ муслимани су све погрешно разумјели

1 д

0
Додик: Однос Српске и Србије на високом стратешком нивоу

Република Српска

Додик: Однос Српске и Србије на високом стратешком нивоу

1 д

2
Каран: Наша изборна побједа биће посљедњи ударац окупаторима

Република Српска

Каран: Наша изборна побједа биће посљедњи ударац окупаторима

2 д

2

Више из рубрике

Минић: Јавни дуг Српске 31 одсто БДП-а, скоро дупло нижи од европског стандарда

Република Српска

Минић: Јавни дуг Српске 31 одсто БДП-а, скоро дупло нижи од европског стандарда

2 ч

0
До приватизације Електропривреде неће доћи, али хоће до преиспитивања начина пословања

Република Српска

До приватизације Електропривреде неће доћи, али хоће до преиспитивања начина пословања

3 ч

2
Каран: Народ у Српској да се избори за свог предсједника

Република Српска

Каран: Народ у Српској да се избори за свог предсједника

4 ч

0
Конференција Минића након сједнице Владе

Република Српска

Минић јасан: Неће бити приватизације Електропривреде

7 ч

4
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

"Људи код нас не воле да уче": Тривић објаснио "од кога нема" радника

22

02

Одлука је пала: Џин не може без алкохола

21

56

Ове улице сутра остају без струје

21

47

Пехови се само нижу, фудбалер Србије доживио тешку повреду

21

41

"Године су често проблем": Која су најтраженија занимања у Српској?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner