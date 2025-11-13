Додик: Избором Синише Карана загарантован сигуран и стабилан живот

Извор:
СРНА
13.11.2025
19:32
Коментари:2
Предсједник СНСД-а Милорад Додик позвао је вечерас становнике Вишеграда да на предстојећим наметнутим изборима за предсједника Републике Српске гласају за кандидата СНСД-а Синишу Карана, јер ће то значити опстанак Српске, сигуран и стабилан живот.
Он је поручио да је глас за Карана глас против Кристијана Шмита.
''Ове изборе жељели су други, а не ми. Одлучили смо да изађемо на ове изборе послије судског процеса да неко други не би преузео и урушио нашу борбу. Ми никада нисмо хтјели да дамо повод за неке сукобе и доказали смо да муслимани у празно причају'', рекао је Додик.
Република Српска
Каран: Народ у Српској да се избори за свог предсједника
Он је истакао да је муслиманима Република Српска непотребна, а да је српском народу насушна потреба, јер без Српске неће бити ни Срба ни слободе.
Додик је подсјетио да СНСД има подршку 80 одсто општина и да зато не жели да изгуби повјерење народа.
''Нема ниједног предсједника који се борио да га нису гањали и теретили, тако може и Карану да се деси, али је рекао да је спреман на то. Данас се најјаче бранимо изборима оних које народ жели. Република Српска је требала да буде уништена, али нису успјели, па су на крају хтјели да ме осуде и уклоне'', рекао је Додик.
Република Српска
Каран: Увијек на истој страни - страни Републике Српске!
Он је подсјетио на политизовани судски процес који је вођен против њега, те поручио да се треба борити за Републику Српску и њену територију и да не треба дозволити исламизацију Српске.
''Суђење ми је омогућило да постигнем неке резултате за Републику Српску и зато сам задовољан. Треба нам ваша подршка и зато треба да гласате за Карана, јер је то наставак и опстанак Републике Српске'', поручио је Додик.
