Каран: Наша изборна побједа биће посљедњи ударац окупаторима

Извор:

СРНА

11.11.2025

20:04

Коментари:

0
Каран: Наша изборна побједа биће посљедњи ударац окупаторима
Фото: Срна

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Синиша Каран рекао је вечерас у Угљевику да је Република Српска једини могући оквир који штити Србе у БиХ и да су предстојећи избори референдум на којем се народ бори за право да суверено одлучује о свим питањима Републике.

Каран је навео да је избор 23. новембра једноставан – Република Српска или Шмитова БиХ - грађанска и унитарна у којој су Срби национална мањина.

"Наша изборна побједа биће посљедњи ударац окупаторима", поручио је Каран.

Он је истакао да Дан примирја у Првом свјетском рату има много сличности са оним што данас проживљава страдални српски народ, само зато што има понос и достојанство.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Српска избором Синише Карана иде путем напретка и безбједног живота

Члан Главног одбора СНСД-а Саво Минић изјавио је на скупу у Угљевику да се на изборима 23. новембра не гласа за имена, него за концепте, отаџбину и српски идентитет.

"Наметнули су нам изборе, сад изађите да потврдимо вољу народа и своју Републику Српску - мирну, стабилну, сигурну, политички и институционално снажну", рекао је Минић на предизборном скупу СНСД-а "Разговор са предсједничким кандидатом Синишом Караном".

Потпредсједник СНСД-а Сања Вулић рекла је да је ово за српски народ тешко и неправедно вријеме, али и велики испит за све, истичући да се Карановом изборном побједом штите српски идентитет и слобода Републике Српске.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Избори су прилика да српски народ побиједи глобалисте

Предсједник Општинског одбора СНСД-а Угљевик Драган Гајић рекао је да је политика СНСД-а - политика будућности.

"Битно је за Угљевик да потврдимо нашу побједу и наставимо добру сарадњу са институцијама Републике Српске", истакао је Гајић.

Скуп је одржан у угљевичком Центру за културу.

