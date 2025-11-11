Каран: Наша изборна побједа биће посљедњи ударац окупаторима

Извор:
Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Синиша Каран рекао је вечерас у Угљевику да је Република Српска једини могући оквир који штити Србе у БиХ и да су предстојећи избори референдум на којем се народ бори за право да суверено одлучује о свим питањима Републике.
Каран је навео да је избор 23. новембра једноставан – Република Српска или Шмитова БиХ - грађанска и унитарна у којој су Срби национална мањина.
"Наша изборна побједа биће посљедњи ударац окупаторима", поручио је Каран.
Он је истакао да Дан примирја у Првом свјетском рату има много сличности са оним што данас проживљава страдални српски народ, само зато што има понос и достојанство.
Члан Главног одбора СНСД-а Саво Минић изјавио је на скупу у Угљевику да се на изборима 23. новембра не гласа за имена, него за концепте, отаџбину и српски идентитет.
"Наметнули су нам изборе, сад изађите да потврдимо вољу народа и своју Републику Српску - мирну, стабилну, сигурну, политички и институционално снажну", рекао је Минић на предизборном скупу СНСД-а "Разговор са предсједничким кандидатом Синишом Караном".
Потпредсједник СНСД-а Сања Вулић рекла је да је ово за српски народ тешко и неправедно вријеме, али и велики испит за све, истичући да се Карановом изборном побједом штите српски идентитет и слобода Републике Српске.
Предсједник Општинског одбора СНСД-а Угљевик Драган Гајић рекао је да је политика СНСД-а - политика будућности.
"Битно је за Угљевик да потврдимо нашу побједу и наставимо добру сарадњу са институцијама Републике Српске", истакао је Гајић.
Скуп је одржан у угљевичком Центру за културу.
