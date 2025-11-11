Випотник: Српска ускладила законодавство са ЕУ када је ријеч о безбједном управљању хемикалијама

Извор:
Република Српска је у процесу европских интеграција направила значајне помаке у односу на остатак БиХ када је ријеч о безбједном управљању хемикалијама и ускладила је своје са законодавством ЕУ, рекла је помоћник министра здравља и социјалне заштите Српске Весна Випотник.
''То смо учинили не само да бисмо испунили неке формалне захтјеве, него да створимо јасно, отворено и сигурно окружење и унаприједили здравње становника'', рекла је Срни Випотникова, која је данас у Бањалуци отворила Конференцију о одрживости, регулативама и бизнис-потенцијалу на западном Балкану.
Она је истакла да Министарство здравља и социјалне зашптите подржава сваку иницијативу која унапређује сигурну употребу хемикалија у Републици Српској, унапређује здравље становника и одрживи развој Српске.
Директор Фонда за заштиту животне средине и енергетске ефикасности Републике Српске Денис Стевановић истакао је значај одржавања Конференције, те нагласио да је одрживи развој будућност.
''Фонд је значајна институција у процесу зелене транзиције и реализовао је пројекте из области обновљивих извора енергије, енергетске ефикасности и заштиту животне средине'', рекао је Стевановић.
Секретар Удружења за хемијску, гумарску индустрију и индустрију неметала Привредне коморе Србије Драган Стевановић рекао је да извоз хемикалија и хемијских производа из Српске у ЕУ у протекле три године расте у просјеку за 11,5 одсто.
''То се мора сматрати као једна велика шанса'', рекао је Стевановић и додао да је хемијска индуистрија ЕУ у протекле три године изгубила огромне капацитете.
Конференција се одржава у организацији Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, Министарства здравља и социјалне заштите Српске, Привредне коморе Српске и "Еко-зоне" из Бањалуке и окупља стручњаке, доносиоце одлука, представнике регулаторних органа, инвеститоре и пословне лидере из Републике Српске, Србије и региона.
Отварању конференције је присуствовао предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, а учешће у раду конференције ће узети и министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Бојан Випотник.
