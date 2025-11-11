Logo
Large banner

Випотник: Српска ускладила законодавство са ЕУ када је ријеч о безбједном управљању хемикалијама

Извор:

СРНА

11.11.2025

15:57

Коментари:

0
Випотник: Српска ускладила законодавство са ЕУ када је ријеч о безбједном управљању хемикалијама
Фото: АТВ

Република Српска је у процесу европских интеграција направила значајне помаке у односу на остатак БиХ када је ријеч о безбједном управљању хемикалијама и ускладила је своје са законодавством ЕУ, рекла је помоћник министра здравља и социјалне заштите Српске Весна Випотник.

''То смо учинили не само да бисмо испунили неке формалне захтјеве, него да створимо јасно, отворено и сигурно окружење и унаприједили здравње становника'', рекла је Срни Випотникова, која је данас у Бањалуци отворила Конференцију о одрживости, регулативама и бизнис-потенцијалу на западном Балкану.

Она је истакла да Министарство здравља и социјалне зашптите подржава сваку иницијативу која унапређује сигурну употребу хемикалија у Републици Српској, унапређује здравље становника и одрживи развој Српске.

BOJAN-VIPOTNIK-140925

Република Српска

Випотник: Народна скупштина - гарант суверенитета и трајања Српске

Директор Фонда за заштиту животне средине и енергетске ефикасности Републике Српске Денис Стевановић истакао је значај одржавања Конференције, те нагласио да је одрживи развој будућност.

''Фонд је значајна институција у процесу зелене транзиције и реализовао је пројекте из области обновљивих извора енергије, енергетске ефикасности и заштиту животне средине'', рекао је Стевановић.

Секретар Удружења за хемијску, гумарску индустрију и индустрију неметала Привредне коморе Србије Драган Стевановић рекао је да извоз хемикалија и хемијских производа из Српске у ЕУ у протекле три године расте у просјеку за 11,5 одсто.

''То се мора сматрати као једна велика шанса'', рекао је Стевановић и додао да је хемијска индуистрија ЕУ у протекле три године изгубила огромне капацитете.

ОЦ Јахорина

Република Српска

Влада Српске преузима дуг Олимпијског центра ''Јахорина''

Конференција се одржава у организацији Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, Министарства здравља и социјалне заштите Српске, Привредне коморе Српске и "Еко-зоне" из Бањалуке и окупља стручњаке, доносиоце одлука, представнике регулаторних органа, инвеститоре и пословне лидере из Републике Српске, Србије и региона.

Отварању конференције је присуствовао предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, а учешће у раду конференције ће узети и министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Бојан Випотник.

Подијели:

Тагови:

Bojan Vipotnik

Vlada Srpske

Evropska unija

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Министри задовољни урађеним: Најавили нове пројекте и законска рјешења

Република Српска

Министри задовољни урађеним: Најавили нове пројекте и законска рјешења

3 седм

0
Випотник: Унаприједити област грађевинарства у Српској

Република Српска

Випотник: Унаприједити област грађевинарства у Српској

1 мј

0
"Хрватска више не скрива подмукле намјере о одлагању нуклеарног отпада"

Република Српска

"Хрватска више не скрива подмукле намјере о одлагању нуклеарног отпада"

1 мј

0
Випотник: Надлежни органи да истраже узрок помора рибе у Неретви

Република Српска

Випотник: Надлежни органи да истраже узрок помора рибе у Неретви

1 мј

1

Више из рубрике

Одбијен захтјев Ратка Младића да посјети гроб блиског сродника

Република Српска

Одбијен захтјев Ратка Младића да посјети гроб блиског сродника

3 ч

0
Будимир и Кострешевић у Центру за обуку

Република Српска

Будимир и Кострешевић обишли Центар за обуку

3 ч

0
Аулић Станивуковићу: Узалуд бјежиш од сопствене манипулације

Република Српска

Аулић Станивуковићу: Узалуд бјежиш од сопствене манипулације

3 ч

0
Мазалица: Наредне године усвојити нови закон о спречавању сукоба интереса

Република Српска

Мазалица: Наредне године усвојити нови закон о спречавању сукоба интереса

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

50

Додик: Српска избором Синише Карана иде путем напретка и безбједног живота

17

49

Црни дан за турску војску: Нема преживјелих у паду авиона

17

42

У судару код Лукавца повријеђене 3 особе

17

36

Украјинац Серхиј К. прекинуо штрајк глађу

17

27

За ВИП сто на концерту Александре Пријовић треба радити мјесец дана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner