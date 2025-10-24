Logo

Випотник: Народна скупштина - гарант суверенитета и трајања Српске

Извор:

СРНА

24.10.2025

Фото: Уступљена фотографија

Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Српске Бојан Випотник изјавио је да је Народна скупштина Републике Српске гарант њеног суверенитета и трајања.

- Народна скупштина је темељ и кров Српске, њен најјачи ослонац - рекао је Випотник након свечане академије поводом 34 године од оснивања Народне скупштине Републике Српске.

Народна скупштина Републике Српске, највише законодавно и представничко тијело, основана је 24. октобра 1991. године као Скупштина српског народа у БиХ.

Одлуку о томе донијели су посланици изабрани на изборима у јесен 1990. године.

Bojan Vipotnik

