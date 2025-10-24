Logo

Стевандић: Републику Српску створио народ који је издржао највеће злочине

24.10.2025

19:27

Ненад Стевандић
Фото: АТВ БЛ

Републику Српску су створили они који су остали од непротјераног, неубијеног, непокатоличеног и непоисламљеног народа који је на овом простору издржао највеће погроме и злочине, рекао је Ненад Стевандић предсједник Народне скупштине Републике Српске на свечаној академији Народне скупштине Српске.

- Османске, фашистичке и аустроугарске и као такав остао непокројен уписујући се у жртве и јунаке, дочекао Републику Српску као Божију правду - рекао је Стевандић.

Стевандић наводи да је дужност и обавеза да слободи, Републици Српској, нема краја.

- Данас све овдје присутне као и наше потомке та слобода надживи. Изазови који слиједе пред нама нису први, а свакако нису ни посљедњи у будућности Републике Српске - истиче Стевандић.

Подсјећамо, Народна скупштина Републике Српске основана је 24. октобра 1991. године, као Скупштина српског народа у БиХ.

Одлуку о томе донијели су посланици изабрани на изборима у јесен 1990. године.

