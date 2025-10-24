Стевандић: Републику Српску створио народ који је издржао највеће злочине

24.10.2025
19:27
Коментари:0
Републику Српску су створили они који су остали од непротјераног, неубијеног, непокатоличеног и непоисламљеног народа који је на овом простору издржао највеће погроме и злочине, рекао је Ненад Стевандић предсједник Народне скупштине Републике Српске на свечаној академији Народне скупштине Српске.
- Османске, фашистичке и аустроугарске и као такав остао непокројен уписујући се у жртве и јунаке, дочекао Републику Српску као Божију правду - рекао је Стевандић.
Градови и општине
Снажно невријеме погодило Костајницу: Падао град величине ораха
Стевандић наводи да је дужност и обавеза да слободи, Републици Српској, нема краја.
- Данас све овдје присутне као и наше потомке та слобода надживи. Изазови који слиједе пред нама нису први, а свакако нису ни посљедњи у будућности Републике Српске - истиче Стевандић.
Подсјећамо, Народна скупштина Републике Српске основана је 24. октобра 1991. године, као Скупштина српског народа у БиХ.
Бања Лука
Треба ли да плаћамо паркинг?
Одлуку о томе донијели су посланици изабрани на изборима у јесен 1990. године.
Република Српска
1 ч1
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч1
Бања Лука
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч1
Република Српска
1 ч1
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
20
49
20
48
20
39
20
38
20
29
Тренутно на програму