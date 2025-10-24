Снажно невријеме погодило Костајницу: Падао град величине ораха

24.10.2025
19:25
Снажно невријеме погодило је Костајницу, гдје је падао град.
Грађани наводе да је најприје почео да пада ситнији лед, да би онда услиједио онај величине ораха.
Према фотографијама које становници Костајнице дијеле на друштвеним мрежама чини се да невријеме није направило већу материјалну штету.
