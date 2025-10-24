Logo

Снажно невријеме погодило Костајницу: Падао град величине ораха

24.10.2025

19:25

Коментари:

0
Град величине ораха у Костајници
Фото: Facebook/Screenshot/Kostajnica

Снажно невријеме погодило је Костајницу, гдје је падао град.

Грађани наводе да је најприје почео да пада ситнији лед, да би онда услиједио онај величине ораха.

паркинг

Бања Лука

Треба ли да плаћамо паркинг?

Према фотографијама које становници Костајнице дијеле на друштвеним мрежама чини се да невријеме није направило већу материјалну штету.

