"Ерупција среће" у Бијељини - Отворен трећи луксузни Volcano Premium Bet&Slot Club

На изузетно атрактивној локацији, окружен највећим тржним центрима, елегантним ресторанима и најпопуларнијим градским окупљалиштима, нови Volcano клуб већ од првог дана постао је епицентар модерне, софистициране забаве.

Под слоганом "Ерупција среће", спектакуларни догађај Grande opening обиљежен је раскошном гала забавом која је окупила бројне званице из свијета бизниса, спорта, умјетности и јавног живота. У гламурозној атмосфери, гости су уживали у наступу познате поп звијезде из Србије - Вишње Петровић, док је додатну дозу узбуђења донио слот турнир са наградним фондом од чак 10.000 КМ.

Уочи самог отварања, градом су кружили олдтајмери са атрактивним промотеркама, дијелећи ексклузивне позивнице и промотивне поклоне пролазницима - атракција која је привукла пажњу грађана Бијељине и додатно подигла узбуђење уочи великог отварања.

Grande opening траје од 23. до 26. октобра, а сваки дан посјетиоце очекују:

Пиће добродошлице и кетеринг од 20х

Џекпотови, бонуси добродошлице и кеш-бек понуде

Поклони и награде

Спортске акције и изненађења и још много изненађења!

Нови објекат простире се на 250 квадратних метара, пажљиво је пројектован и опремљен по највишим професионалним и естетским стандардима. Посјетиоцима су доступне најсавременије слот машине, висококвалитетни рулети, широк избор игара и врхунска услуга. Отварањем овог ексклузивног простора, Бијељина је добила ново лице ноћног живота -мјесто у којем се сусрећу луксуз, забава и незаборавни тренуци.

Volcano bet&slot club

Volcano бренд наставља снажно ширење у Босни и Херцеговини - након Бијељине, слиједи свечано отварање премијум клубова у Бањој Луци, а одмах затим и у Сарајеву, Источном Сарајеву, као и у другим великим градовима широм БиХ, чиме Везув-Volcano потврђује статус лидера у свијету премијум забаве и bet&slot клубова. У наставку је кратак видео са отварања: