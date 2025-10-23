Logo

Петровић бјежи од суштине, о ребалансу има тек коју ријеч

23.10.2025

Фото: АТВ

Нацрт ребаланса буџета за 2025. усвојен је. За њега нису гласали одборници који подржавају градоначелника. Уз опсежно излагање градоначелника, које се свега тицало, а понајмање његове омиљене ријечи“ребаланс“, нацрт је усвојен, а градски буџет увећан за више од осам милиона KМ .Монолог је обиљежило и етикетирање неистомишњеника и одборника, због чега се не осјећају безбједно, каже предсједник Скупштине града.

"Оно што јесте суштина је да се ту апсолутно не држи дневног реда и да се ту причају неке теме које нису локалног ни на локалном нивоу. Константно је Петровићево сијање мржње, обмане, манипулације јавности, зато што на тај начин прикрива свој нерад како прикрити тако што ћете изаћи и свађати се", рекла је Жељана Арсеновић, предсједник Скупштине Града Бањалука.

Петровић је на сједници је и данас углавном бјежао од суштине, фокус држао на вријеђању политичких противника на локалном и републичком нивоу, те најавио нове тужбе и кривичне пријаве о разним темама и на различитим нивоима. О ребалансу је рекао тек коју ријеч.

"Тек усвајањем приједлога ребаланса буџета можемо рећи да је завршена сва ова сага, кажем сага јер смо имали изливе неких хистеричних напада приликом мог обраћања приликом мог обраћања и то је одраз бахатости, примитивизма и некултуре и то је наша стварност и реалност новог сазива", рекао је Љубиша Петровић, градоначелник Бијељине.

Одборници Скупштине града Бијељина на данашњем засједању скинули су дневног реда приједлог за повећање цијене воде, који је предложио градоначелник заједно са Акционарским друштвом "Водовод и канализација" Бијељина.

