Ђурђевић тужио Петровића: ''Ту су документи који показују да је нанио милионску штету''

Извор:

АТВ

24.10.2025

14:49

Коментари:

1
Фото: Уступљена фотографија

Бивши предсједник Скупштине града Бијељина и директор Центра за социјални рад Бијељина, Александар Ђурђевић поднио је данас кривичну пријаву против градоначелника Бијељине Љубише Петровића.

На конференцији за медије коју је одржао испред Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, представио је документе који указују на незаконито поступање и наношење вишемилионске штете буџету Града Бијељина.

''Данас сам у Окружном јавном тужилаштву у Бијељини поднио кривичну пријаву против градоначелника Љубише Петровића због тога што је починио кривична дјела злоупотребе службеног положаја и тежи облик несавјесног рада у служби, којима је, према приложеним доказима, проузрокована штета буџету Града Бијељина у износу од најмање 17 милиона конвертибилних марака'', истакао је Ђурђевић.

ljubisa petrovic 2

Градови и општине

Акт Љубише Петровића одбачен као незаконит

''Петровић нанио непоправљиву штету граду''

Како додаје Ђурђевић, ова пријава односи се на континуирано незаконито поступање током 2023. и 2024. године, када је градоначелник, супротно закону и без одлука Скупштине града, извршио више од 490 незаконитих реалокација буџетских средстава, а након тога и вршио незаконите исплате буџетских средстава на основу тих реалокација чиме је направио непоправљиву штету буџету града и у повлаштен положај мимо закона и процедура довео многа правна и физичка лица.

Таквим поступањем грубо су прекршене Одлуке о извршењу буџета, Закон о локалној самоуправи, као и одлуке Уставног суда Републике Српске — У-8/24 и У-52/25 — које јасно утврђују да реалокације може одобрити искључиво Скупштина града, а не градоначелник самовољно. Градоначелник је свјесно и намјерно наставио са овим незаконитим поступањем чак и након одлука Уставног суда, што ово кривично дјело чини још тежим, казао је Ђурђевић.

Александар Ђурђевић

Градови и општине

Центар за социјални рад Бијељина: Радници без плата, дуг града премашио три милиона КМ

''Зашто пољопривредници нису добили подстицаје када је требало?''

''Посебно ћу овдје истаћи то што је само током 2024. године са Одјељења за пољопривреду скинуто више од 2,6 милиона марака, док је Кабинет градоначелника у истом периоду незаконито увећан за преко 1,3 милиона. Управо зато пољопривредници нису добили подстицаје када је требало — јер је новац пребациван у сврхе које нису одобриле институције, него један човјек'', тврди Ђурђевић.

Како Ђурђевић истиче, Град Бијељина доведен у финансијски и институционални хаос, да се буџетом управља без закона, без плана и без контроле. Док се грађани и радници боре за редовне плате, а пољопривредници за основне подстицаје, градоначелник је стотине хиљада марака пребацивао у свој кабинет и у привремене ''фондове“ без икаквог законског основа.

Подсјећамо, градоначелник Бијељине Љубиша Петровић је јуче поднио кривичну пријаву против Александра Ђурђевића, директора Центра за социјални рад Бијељина и бившег предсједника Скупштине града Бијељина.

Повод кривичне пријаве је, како Петровић наводи, “држање ребаланса буџета у фиоци 118 дана”.

Ђурђевић одговара: ''У питању је лажна пријава''

Ђурђевић је данас предао у Окружно јавно тужилаштво и документа која представљају допуну кривичне пријаве коју је градоначелник Бијељине предао против њега.

''Ова документа јасно показују да је у питању лажна прича и лажна пријава, без икаквог основа.

Дакле, с једне стране имамо лажну пријаву и измишљену причу о ''118 дана неког документа у фиоци“ — а с друге стране имамо стварних 17 милиона марака новца грађана Бијељине који су на незаконит начин отишли у неповрат. Па нека свако сам процијени шта је у овој причи заиста озбиљно'', рекао је Ђурђевић.

Љубиша Петровић

Градови и општине

Петровић бјежи од суштине, о ребалансу има тек коју ријеч

''Данас не браним себе, јер и сам подносилац зна да је пријава лажна. Данас браним институције и законито поступање. Браним овај град који је незаконитим поступањем једног човјека дошао у финансијски колапс и готово безизлазну ситуацију. Нема нам напретка ни стабилности док се градом управља мимо закона и без одговорности. Истина и закон морају бити изнад сваке политике'', закључио је Ђурђевић.

Коментари (1)
