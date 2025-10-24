Бојић: Власт Српске створила позитиван амбијент за страна улагања

Извор:
СРНА
24.10.2025
15:46
Коментари:0
Градоначелник Лакташа Мирослав Бојић рекао је да су Влада и цијело републичко руководство створили позитиван амбијент за страна улагања и да стране компаније свакодневно показују интерес да су Републици Српској отварају своје погоне.
Бојић је напоменуо да страним инвеститорима Српска нуди бројне олакшице, од пореских до повољне цијене електричне енергије што позитивно утиче на њих.
"На локалним заједницама је обавеза да заврше процедуралне ствари, обезбиједе грађевинске дозволе, инфраструктуру и друго", рекао је Бојић новинарима у Лакташима након што је са предсједником Милорадом Додиком посјетио погоне словеначке компаније "Искра" у овом граду.
Истакао је да власници многих фабрика у свијету желе да отвори своје погоне у Српској, те да има информацију да је још једна словеначка компанија заинтересована за отварање погона у Новој Тополи у сусједној Градишци.
Како је нагласио, увијек све радује када се отварају нови погони у Српској, а увјерили су се и на који начин функционише све у фабрици "Искра".
Савјети
Ево да ли треба загријати рерну прије печења: Многи праве једну грешку
Он је нагласио да има и много фирми из Аустрије које желе да преселе производњу у Лакташе, Бањалуку и цијелу регију.
Бојић је навео да су у посљедњих неколико година инвестиције у производни сектор у граду Лакташи достигле 400 милиона КМ и да је приход привреде закључно са прошлом годином износио три милијарде КМ.
Словеначка компанија "Искра" бави се производњом индустријске електронике и ТВ антена, кондензатора и бризгањем термопласта и дуропласта.
Савјети
2 ч0
Свијет
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч3
Градови и општине
3 ч1
Градови и општине
22 ч0
Градови и општине
22 ч0
Градови и општине
2 д1
Најновије
Најчитаније
17
48
17
46
17
45
17
43
17
33
Тренутно на програму