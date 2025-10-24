Logo

Бојић: Власт Српске створила позитиван амбијент за страна улагања

Извор:

СРНА

24.10.2025

15:46

Коментари:

0
Бојић: Власт Српске створила позитиван амбијент за страна улагања

Градоначелник Лакташа Мирослав Бојић рекао је да су Влада и цијело републичко руководство створили позитиван амбијент за страна улагања и да стране компаније свакодневно показују интерес да су Републици Српској отварају своје погоне.

Бојић је напоменуо да страним инвеститорима Српска нуди бројне олакшице, од пореских до повољне цијене електричне енергије што позитивно утиче на њих.

"На локалним заједницама је обавеза да заврше процедуралне ствари, обезбиједе грађевинске дозволе, инфраструктуру и друго", рекао је Бојић новинарима у Лакташима након што је са предсједником Милорадом Додиком посјетио погоне словеначке компаније "Искра" у овом граду.

Истакао је да власници многих фабрика у свијету желе да отвори своје погоне у Српској, те да има информацију да је још једна словеначка компанија заинтересована за отварање погона у Новој Тополи у сусједној Градишци.

Како је нагласио, увијек све радује када се отварају нови погони у Српској, а увјерили су се и на који начин функционише све у фабрици "Искра".

Рерна

Савјети

Ево да ли треба загријати рерну прије печења: Многи праве једну грешку

Он је нагласио да има и много фирми из Аустрије које желе да преселе производњу у Лакташе, Бањалуку и цијелу регију.

Бојић је навео да су у посљедњих неколико година инвестиције у производни сектор у граду Лакташи достигле 400 милиона КМ и да је приход привреде закључно са прошлом годином износио три милијарде КМ.

Словеначка компанија "Искра" бави се производњом индустријске електронике и ТВ антена, кондензатора и бризгањем термопласта и дуропласта.

Подијели:

Тагови:

Miroslav Bojić

kompanije

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Рерна кухиња храна шпорет

Савјети

Ево да ли треба загријати рерну прије печења: Многи праве једну грешку

2 ч

0
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Верујем да ће самит Путина и Трампа бити одржан

2 ч

0
Цвијановић: Формирањем Народне скупштине постављен правни темељ Српске

Република Српска

Цвијановић: Формирањем Народне скупштине постављен правни темељ Српске

2 ч

0
Милорад Додик, предсједник

Република Српска

Додик: Српска се гради и напредује

2 ч

3

Више из рубрике

Ђурђевић тужио Петровића: ''Ту су документи који показују да је нанио милионску штету''

Градови и општине

Ђурђевић тужио Петровића: ''Ту су документи који показују да је нанио милионску штету''

3 ч

1
Петровић бјежи од суштине, о ребалансу има тек коју ријеч

Градови и општине

Петровић бјежи од суштине, о ребалансу има тек коју ријеч

22 ч

0
Финални радови у новом објекту требињске болнице

Градови и општине

Финални радови у новом објекту требињске болнице

22 ч

0
Отворен нови објекат Студентског дома у Источном Сарајеву

Градови и општине

Отворен нови објекат Студентског дома у Источном Сарајеву

2 д

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

48

Канцеларији дисциплинског тужиоца постављена питања у вези са Узуновићевом

17

46

Орбан увјерен да ће се Путин и Трамп на крају састати

17

45

Ђани никад искренији: ''Послије пијанства идем на инфузију, па лежим цијели дан..''

17

43

Хороскопски знакови који бјеже од озбиљних веза

17

33

Како одабрати најбоље маслиново уље?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner